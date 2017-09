Stadionrekord da Vejgaard tabte

FODBOLD: 1005 tilskuere var onsdag eftermiddag mødt op på Soffy Road i Vejgaard for at se pokalkampen i 3. runde mod superligaduksene fra FC Nordsjælland. Det endte med en klar og fortjent sejr til gæsterne på 4-0.

Hvis det lokale Danmarksseriehold skulle have gjort sig forhåbninger om at skabe sensationen, så døde de drømme hurtigt. FC Nordsjælland udnyttede to store Vejgaard-fejl til at score til både 1-0 og 2-0 indenfor de første 12 minutter.

Den første scoring faldt efter et sløjt afspil fra målmand Peter Sandberg Nielsen, som Andreas Skov Olsen udnyttede. Den anden efter en diagonalbold, for ingen fulgte med Mathias Rasmussen, der uhindret kunne sparke 2-0 i kassen ved bagerste stolpe.

Vejgaard-spillerne fik dog siden bedre styr på kuglen, og der var ganske langt mellem gæsternes muligheder. Hjemmeholdet fik også en stor chance for at reducere i det 25. minut. Efter et hjørnespark opstod der klumpspil i feltet, og til slut fik Martin Sloth-Kristensen frit skud, men Nicolai Larsen i FCN-målet reddede med en flot refleks.

Fra anden halvlegs start kom Vejgaard blæsende ud og dominerede de første 10 minutter. Martin Sloth-Kristensen fik også en stor mulighed efter en omstilling, men vinklen blev til slut for spids, og Nicolai Larsen kunne redde til hjørnespark.

I stedet slog FC Nordsjælland til på deres første tilbud. Mathias Rasmussen headede et indlæg i nettet i det 59. minut til 3-0.

Vejgaards Jonas Højgaard fik en god mulighed tre minutter senere, hvor han fik tromlet sig igennem på kanten og til slut kom helt tæt på første stolpe, dog uden at få ordentlig afsluttet.

I stedet løb FCN op i den anden ende og fik et straffespark, som Mohammed Fellah sikkert omsatte til 4-0 i det 66. minut.

Derfra var det cruisecontrol fra superligaholdets side, selvom Vejgaard fik et par halve muligheder. Én af dem løste målmand Nicolai Larsen ved at afdrible to af hjemmeholdets spillere tæt foran eget mål. Og i en anden situation var han hurtigt ude af sit mål og stjæle en potentiel friløber til Vejgaard.

Den tidligere AaB-keeper holdt dermed nullet i sin debut for FC Nordsjælland.