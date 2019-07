Stærk AaB-offensiv sikrede sæsonens første sejr mod Silkeborg

FODBOLD: AaB var i hopla, da de hjemme slog Silkeborg med 3-1 og dermed tog sæsonens første sejr. Tom van Weert fik gang i målstøvlerne, da han noterede sig for to mål, mens Mikkel Kaufmann stod for et enkelt.

Den første store chance i kampen tilfaldt netop Mikkel Kaufmann, som med sin fysik kom forbi sin tidligere holdkammerat Filip Lesniak og brød fri i venstre side. Den unge angriber fik ikke et ordentligt træf på bolden, og Silkeborgs målmand Oscar Hedvall kunne derfor nemt samle bolden op.

Efter et lille kvarter tog Kasper Kusk en solotur fra midten og sendte et indlæg ind i boksen, men Frederik Alves fik blokeret bolden, som Filip Lesniak headede til hjørnespark. På den efterfølgende dødbold steg Kasper Pedersen til vejrs, men hans afslutning sneg sig lige over overliggeren.

I det 21. spillerminut fik AaB hul på målbylden, da Kasper Kusk fandt Tom van Weert bagerst i feltet. Angriberen tog et veltimet løb fra bagrummet og kunne fra en fri position ”elegant” sætte bolden i mål via sit brede hollandske skulderparti.

Kristoffer Pallesen fik kridtet sine fodboldstøvler med flere gode overlap på højrebacken. Han blev efter en halv time spillet fri af Kasper Kusk og sendte en flad bold ind mod Mikkel Kaufmann, men afslutningen blev blokeret.

Fem minutter før pausen var Tom van Weert endnu engang på spil. Han tog turen fra midterlinjen og overspurtede Svenn Crone, før han fuldendte sin gode aktion ved at løfte bolden henover Oscar Hedvall og i mål.

To minutter senere var Kasper Kusk atter på spil. Han tog en længere tur med kuglen og spillede bolden ud til Mikkel Kaufmann, der køligt sparkede bolden ind til 3-0. Dermed måtte Oscar Hedvall for tredje gang i første halvleg hente bolden ud af målet.

Ti minutter efter pausen var en kombination mellem Kasper Kusk, Mikkel Kaufmann og Tom van Weert tæt på at føre til et 4-0 mål. Men Silkeborg-målmanden fik akkurat hånden på Tom van Weerts afslutning.

Silkeborg havde svært ved for alvor at true nordjyderne, men halvvejs i anden halvleg fik Anders Hagelskjær en kæmpe mulighed for at reducere til 3-1. Men venstrebacken sparkede en meters penge ved siden af målrammen.

Tom van Weert var tæt på at gøre kunsten efter sit første mål. Med en fornem berøring tog han bolden med i løb ned mod feltet, men hollænderen tøvede en anelse for meget og fik derfor ikke afsluttet sin ellers gode aktion.

Kort efter fik Silkeborg reduceret på et hjørnespark. Dennis Flinta fik snittet bolden videre, som dumpede ned foran Ronnie Schwartz, der sikkert skød bolden ind bag Jacob Rinne.

Det blev dog den sidste scoring i kampen. Med sejren har AaB fire point, og det er akkurat nok til, at de har sneget sig med i top seks.