Stærk finalerunde gav nordjyde topresultat i Skotland

FIFE:Den nordjyske golfspiller Søren Kjeldsen leverede søndag et efterhånden sjældent topresultat i DP World Tour-turneringen Hero Open i Skotland.

Nordjyden endte på en samlet syvendeplads efter en meget stærk sidste runde søndag, hvor Kjeldsen gik de 18 huller i seks slag under par. Samlet sluttede den 47-årige nordjyde i 17 slag under par.

Bedste dansker i turneringen blev dog Oliver Hundebøll Jørgensen, der spillede sin første turnering på World Touren.

Søndag gik den 23-årige golfspiller finalerunden i fem slag under par. Det resulterede i, at Hundebøll Jørgensen sluttede på femtepladsen i samlet 18 slag under par.

Amerikanske Sean Crocker vandt Hero Open i 22 slag under par.

Christoffer Bring og Jeff Winther var også med i weekendens finalerunder i Hero Open. Bring sluttede ligesom Oliver Hundebøll Jørgensen og Søren Kjeldsen også flot af med en runde i seks slag under par.

Det sendte Bring op på en delt 22.-plads i den endelige stilling i 12 slag under par. Jeff Winther sluttede i ti slag under par på en delt 41.-plads.

