Stærk nordjysk is-søndag: Vigtige sejre til Aalborg og Frederikshavn

ISHOCKEY:Både Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks vandt vigtige sejre, da næstsidste runde af grundspillet i Metal Ligaen søndag blev spillet.

Aalborgenserne storsejrede med 9-1 hjemme mod Herlev Eagles, og da forfølgerne Esbjerg samtidig blev slået af Frederikshavn, betyder det, at Pirates er sikker på at slutte på andenpladsen.

Den kendsgerning sender Aalborg ud i en kvartfinaleduel mod netop Herlev, hvor de altså må siges at være storfavoritter. Den første slutspilskamp mellem de to mandskaber spilles fredag 12. marts i Bentax Isarena.

Udover at hjælpe lokalrivalerne, så sikrede Frederikshavn White Hawks sig med 4-2-sejren hjemme over Esbjerg Energy muligheden for at hoppe fra sjette- til fjerdepladen, hvilket vil udløse en på papiret lettere modstander i kvartfinaleserien og fordel af hjemmebane i en syvende og afgørende kamp.

SønderjyskE har på fjerdepladsen 72 point, mens Herning og Frederikshavn nu ligger lige i slipstrømmen med hver 71,5 point.

Netop Herning er White Hawks' modstander i sidste spillerunde på tirsdag, hvor SønderjyskE møder grundspilsvinderne Rungsted.

Kampfakta Aalborg - Herlev Aalborg-Herlev 9-1 (3-0, 2-0, 4-1) Mål: 1-0 Kirill Kabanov, 2-0 Jeppe Korsgaard, 3-0 Ben Duffy, 4-0 Ben Duffy, 5-0 Pier-Olivier Morin, 6-0 Kirill Kabanov, 7-0 Pier-Olivier Morin, 8-0 Jeppe Korsgaard, 8-1 Ulrich Linnet, 9-1 Jeppe Korsgaard VIS MERE