Stærk organisation glæder Thisted-træner

FODBOLD:2. divisionsmandskabet fra Thisted FC spillede torsdag lige op med Jammerbugt i en intens testkamp, selvom sidstnævnte til dagligt begår sig i 1. division. Her var det et sammenspillet thybomandskab, som gæstede naboerne mod øst.

Det blev en kontrast til det nye, internationale hold, som er sat sammen på Jetsmark-egnen.

- De kan noget hver for sig, men som hold overmatcher vi dem. Jeg er tilfreds med, hvordan vi præsterer mod dem i kæderne og duellerer med dem på. Jeg er stolt af holdet og kan kun være tilfreds, siger cheftræner Bo Thomsen.

Han mener dermed, at 2. divisionsmandskabet skulle have nogle få marginaler med sig for at dukke naboklubben. Frontduoen Mikkel Agger og Yao Dieudonne formåede eksempelvis ikke at true Jammerbugt-forsvaret i høj nok grad.

Foto: Martin Damgård

- Vi skal bare have hul på bylden. Agger og Yao har ikke scoret endnu, og jeg kan håbe på, at de gemmer dem til senere, siger træneren.

Til gengæld glæder Bo Thomsen sig over, at holdet trods alt fik scoret, da Frederik Sloth efterlod Ndianye Pape i Jammerbugt-målet uden nogen chancer med en flot afslutning fra kanten af feltet. Dermed faldt en tiltrængt scoring i en ellers godkendt opstart.

- Det har været højt humør og gode kampe. Mod Esbjerg og Hobro har vi spillet til nul frem til det sidste kvarter, hvor vi foretog nogle udskiftninger, som gjorde, at der røg noget relationelt. Men jeg er tilfreds med drengene. De arbejder knaldhårdt, lyder det fra Thomsen.