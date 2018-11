Stærk start gav mestrene tre point

ISHOCKEY: Det blev uventet spændende til sidst, men Aalborg Pirates hentede tirsdag aften alligevel tre point i Metal Ligaen, da det hjemme i Bentax Isarena blev til en 4-3-sejr over Herlev.

Sejren betyder, at Aalborg Pirates indtager tredjepladsen i ligaen med tre point ned til rivalerne Frederikshavn White Hawks på fjerdepladsen.

Piraterne gav tirsdag debut til nyerhvervelsen Cam Braes, men det var en anden canadisk forward, der tog rampelyset i første periode.

Efter fire minutters spil bragte Mike McNamee Aalborg Pirates foran 1-0, og med halvandet minut tilbage af perioden sørgede McNamee også for, at hjemmeholdet kunne gå til pause med en 2-0-føring.

Anden periode blev dramatisk, da Herlevs Christoffer Gath fik matchstraf for at have uddelt en skalle, og Aalborg Pirates var stadig ovenpå mod de frustrerede sjællændere. Martin Højbjerg gjorde det til 3-0, og selvom gæsternes Jesper Thörnberg fik reduceret, sluttede Aalborg Pirates anden periode på toppen, da unge Jonathan Brinkman gjorde det til 4-1.

Alligevel blev der skabt spænding om kampens udfald i tredje periode. Først reducerede Jesper Thörnberg endnu engang, og fire minutter før tid fik Remy Giftopoulos mindsket Aalborgs føring til bare ét mål.

I jagten på en udligning erstattede Herlev i kampens slutfase målmanden med en ekstra markspiller, men selv om Aalborg Pirates også måtte slutte kampen i undertal efter en udvisning til kaptajn Julian Jakobsen, holdt de forsvarende mestre stand.

Næste opgave for Aalborg Pirates er fredag aften ude mod Hvidovre.