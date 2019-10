Stærk stjerneparade: Vendsyssel fik ram på Greve i topkamp

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton har de seneste par år udkæmpet nogle drabelige slag mod Greve. Som regel med sjællænderne som vindere.

Men det er et markant forstærket nordjysk hold, der i denne sæson kan tillade sig at drømme om guld. Vendsyssel slog da også Greve, da de to hold mandag tørnede sammen i Arena Nord i Federikshavn. Det skete med cifrene 6-3.

Vendsyssel bragte sig på 1-0 ved Kirsty Gilmour i første damesingle, og siden var hjemmeholdet på intet tidspunkt bagud. Man kunne undervejs blandt andet notere sejre til Vendsyssels helt store stjerne, Jan Ø. Jørgensen i første herresingle, og damedoublen med Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl.

Det var dog hjørringenseren Victor Svendsen, der endegyldigt sikrede sit hold sejren, da han slog Sebastian Bugtrup i tre sæt og dermed udbyggede føringen i holdkampen til 5-3.

