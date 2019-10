Stærk svensk keeper bliver i Aalborg

HÅNDBOLD:Den svenske målmand Mikael Aggefors har forlænget sin aftale med Aalborg Håndbold, så svenskeren nu er på kontrakt frem til sommeren 2023.

Den 34-årige keeper signalerer dermed, at han godt kunne se sig selv i Aalborg, indtil karrieren er slut.

Svenskeren kom til Aalborg i 2016 og har siden da været med til at sikre to DM-titler til klubben.

- - Vi er yderst tilfredse med, at Mikael Aggefors fortsætter med at være en del af Aalborg Håndbold. Det giver os en tryghed, at vi også de næste sæsoner har en spiller af hans kaliber på en så vigtig position, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Svenskeren er også meget glad for, at en ny aftale er faldet på plads.

- Jeg glæder mig over muligheden for at fortsætte i Aalborg Håndbold. Jeg har det rigtig godt i klubben, og nyder hver gang jeg løber på banen foran vores fantastiske fans i Jutlander Bank Arena. Udenfor banen trives min familie også på bedste vis, og på alle parametre er det derfor et naturligt valg at blive i Aalborg, siger Mikael Aggefors.