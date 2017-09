Stærkt Aalborg-comeback

HÅNDBOLD: EH Aalborg fik sæsonens første gevinst, da holdet flot kom tilbage fire en negativ margin på fire mål ved pausen i lørdagens hjemmekamp. 27-25 blev slutcifrene i hjemmeholdets favør.

- Igen kommer vi ret så dårligt fra start og har meget svært ved at få tingene til at fungere. Men så synes jeg virkelig, at spillerne tager ansvar efter pausen. De går stærkt ind i duellerne og tager skudchancerne, siger træner Søren Fisker.

- Jeg synes, vi viser, at holdet har et meget stort potentiale, men hvis vi skal leve op til det, så kræver det, at vi tager noget af spillet fra vores anden halvlege med over i første halvleg, siger den helt nye håndboldtræner.

- Jeg har absolut ikke fortrudt, at jeg har sagt ja til trænergerningen. Jeg glæder mig til alle aspekter af jobbet, så det har været en sand fornøjelse indtil nu, siger Søren Fisker.