Stærkt spillende Aalborg-fløj: Vi kan ikke tillade os at smide så stor en føring, hvis vi vil i Final4

HÅNDBOLD:Det udviklede sig søndag til et sandt drama, da Aalborg Håndbold i løbet af anden halvleg havde formøblet en føring på syv mål mod norske Elverum i Champions League gruppespillets sidste kamp.

Nordjyderne havde dog klassen til sidst og viste, at de før har stået på den store scene med maksimalt pres.

Stefan Madsen var skuffet over præstationen i anden halvleg, men han er pavestolt over, det holdet har leveret i gruppespillet. Foto: Henrik Bo

- Vi mistede den skarphed, vi havde i første halvleg, og det forplantede sig til et hav af fejl, som så forplantede sig i noget usikkerhed, og vi formåede aldrig rigtigt at finde roen i anden halvleg.

- Heldigvis spillede vi så god en første halvleg, at det var nok, og så fik vi jo de to point og den fjerdeplads, som vi kom efter. Jeg må sige, at jeg er meget, meget stolt over det vi har opnået, lød det fra Aalborgs cheftræner, Stefan Madsen.

Mark Strandgaard var en af de store arkitekter bag sejren, da han specielt i første halvleg strøg afsted som en raket i kontrafasen, og han sikrede også sejren endegyldigt med sit ottende mål i kampens allersidste sekund.

- Vi var overlegne i mange af spillet aspekter i første halvleg, men efter pausen var det en anden historie. Vi smider for mange bolde væk, og giver dem en invitation til at komme tilbage i kampen

- Men man skal huske på, at vi spillede mod et mesterhold i Champions League, hvor alle kan spille håndbold, så alle sejre er store, sagde kampens topscorer, der alligevel ikke var tilfreds med at holdet faldt så meget i niveau i anden halvleg.

- Det er også noget, som vi har gjort før, når vi har haft en stor føring, så det er helt sikkert noget, som vi skal kigge på fremadrettet, for vi kan ikke tillade os at smide så stor en føring i en kamp i knockout-fasen, hvis vi har drømme om at nå helt til Final4, lød det fra Mark Strandgaard.

Aalborg-fløjen Mark Strandgaard blev kampens topscorer med otte mål. Foto: Henrik Bo

Sejren over Elverum betyder, at Aalborg Håndbold ender med samme antal point som Flensburg-Handewitt, men med to sejre i de indbyrdes kampe er det nordjyderne, som sætter sig på gruppens fjerdeplads.

Aalborg Håndbold skal i ottendedelsfinalen op mod portugisiske Porto, der sluttede på femtepladsen i den anden pulje.