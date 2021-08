Stamme af superligaspillere samlet i Vendsyssel: - Det ser lovende ud

FODBOLD:Vendsyssel FF har ikke fået en drømmestart under ledelse af holdets nye cheftræner Henrik Pedersen. NordicBet Liga-mandskabet har seks kampe inde i sæsonen stadig først sejr til gode.

Men sæsonstarten kommer også kort efter en tumultarisk periode i Vendsyssel, hvor der er skiftet ud på samtlige nøglepositioner i klubben. Strategien er nu lagt om, og der skal ro på bagsmækken.

Det skal blandt andet ske ved hjælp af rutinerede spillere, der tidligere har spillet i klubben, men de seneste år har høstet erfaring i Superligaen.

Det gælder for - Lucas Jensen, Mads Greve og Rune Frantsen - tre af de spillere, som Vendsyssel har præsenteret i løbet af ugen.

- Det er fedt at være tilbage på det gode gamle Idrætscenter i Vrå.

- Vi har fået opbygget en spændende trup efter en turbulent tid, men den fornemmelse, jeg har fået, er, at det begynder at se rigtig lovende ud for klubben, lyder det fra Rune Frantsen.

Det var egentlig planen, at han først skulle skifte fra AC Horsens til Vendsyssel ved årsskiftet, men klubberne blev enige om, at Rune Frantsen kunne skifte et lille halvt år før tid. Og det passede Rune Frantsen glimrende.

- Det er et nyt projekt, som jeg ser frem til at være med til at starte. Der er hentet mange spillere "hjem" med stor erfaring, og som kender klubben.

- Jeg har spillet med både Lucas (Jensen, red.) og Mads (Greve, red.) i min tid i Vendsyssel. Lucas var højre kant, og jeg var højre back, mens jeg også har spillet ved siden af Mads. Så der er helt klart nogle relationer, som vi hurtigt kan få opbygget igen, lyder det fra Rune Frantsen.

Han spillede i alt syv og en halv sæsoner for Vendsyssel i sin første tid i klubben. Hovedsageligt som højre back, men Rune Frantsen er kendt som lidt af en schweizerkniv.

Der er kun to positioner, som Rune Frantsen ikke har spillet i 1. division eller Superligaen.

- Jeg har da ambitioner om, at jeg skal spille midterforsvar og målmand, så jeg kan melde fuld plade, lyder det grinende fra altmuligmanden.

- Jeg er overbevist om, at jeg er tiltænkt til højrebacken. Men der kan altid opstå scenarier, hvor det er nødvendigt, at jeg bliver flyttet lidt rundt på banen, og det passer mig egentlig rigtig godt.

Rune Frantsen spillede senest for Vendsyssel i november 2017, men søndag kan han få sit comeback, når holdet møder HB Køge på udebane.

- De har ikke fået den bedste start. Derfor tror jeg, at de er ekstra tændte, og vi kan nok godt forvente, at det bliver lidt af en herrefight, lyder analysen fra Rune Frantsen.