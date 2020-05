Stamspiller siger farvel til White Hawks

ISHOCKEY:Christopher Frederiksen takker af for denne gang i Frederikshavn White Hawks. Efter hans bedste sæson i Metal Ligaen nogensinde, hvor det blev til 43 point i 47 kampe, har udlandet fået øjnene op for Christophers store talent. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg har altid været glad for at spille i Frederikshavn. Jeg håber det bedste for holdet og klubben i fremtiden. Jeg vil takke alle i og omkring klubben, og naturligvis en stor tak til fansene for støtten. Det kan jo være vi ses igen, siger Christoffer Frederiksen.

White Hawks kan endnu ikke oplyse, hvilken klub Frederiksen skifter til.