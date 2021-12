Status før EM-pause: Pilen peger i den rigtige retning trods corona og skader

HÅNDBOLD:Torsdag aften skulle Mors-Thy have lukket 2021 med en hjemmekamp mod Lemvig-Thyborøn. Det bliver der imidlertid ikke noget af, da Lemvig-Thyborøn denne gang blev nødt til at melde afbud grundet covid-19 i spillertruppen.

- Da vi aflyste vores kamp mod Skanderborg Aarhus den 27. december, kunne jeg allerede den 23. informere Skanderborg Aarhus om, at vi ikke kunne stille hold på grund af corona-tilfælde. Denne gang kunne vi faktisk godt spille, men her er det så Lemvig-Thyborøn, der ikke kan spille på grund af smittetilfælde, siger Niels Agesen.

- Det er ærgerligt, at det ender med, at vi skal aflyse hele tre kampe, for vi ville helst have spillet dem. Også fordi vi var inde i en god stime, inden vi blev ramt af corona, siger Niels Agesen.

Mors-Thy er så småt ved at have folk tilbage i træning igen, men det er de fleste, der har været sat ud af spillet med corona i den nordvestjyske håndboldklub.

- Vi er seks personer på eller omkring holdet, der ikke har været ramt af corona, men alle andre har været testet positive, så vi har en stor del, der har været ramt, siger Niels Agesen.

Tidligere ville man konkludere, at størstedelen af truppen derfor ville være clearet til at spille uden bekymring om at blive smittet igen i de kommende måneder, men den seneste udvikling med den massive smitte som følge af omikron ændrer spillereglerne på den front.

- Jeg er meget usikker på, hvordan vi står i forhold til at blive smittet igen. Jeg begynder jo at få meldinger om, at spillere, jeg kender fra andre klubber, er blevet smittet for anden gang. Derfor bliver det også meget spændende at se, hvordan det hele udvikler sig i de kommende måneder, siger Niels Agesen, der i første omgang vil holde et vågent øje med, hvordan den danske kvindeliga kommer fra land i januar.

- Det kan godt være, at det er lidt modstridende med de nyeste smittetal, men jeg håber, at HTH Ligaen er forbi det værste, og vi går mod bedre tider efter EM-pausen, siger Niels Agesen.

Slutspil er stadig et mål

Med den aflyste kamp mod Lemvig-Thyborøn kan Mors-Thy gøre status over et efterår, der har kastet 11 point af sig i 16 kampe.

- Vi vidste godt, det ville blive en udfordrende start på sæsonen, da vi skulle spille et nyt midterforsvar sammen. Derudover blev vi ramt af corona, der betød, at vi ikke kunne træne i en uge, og så blev vi ramt af en del skader, opsummerer Niels Agesen.

Han var selv ny i jobbet, og et halvt år inde i sin Mors-Thy-tid er det en fortrøstningsfuld træner, der ser frem mod anden halvdel af sæsonen.

- Vi har stadig kæmpe respekt for nedrykningsstregen og de to nederste pladser, men vi er også et sted, hvor vi kan se, at kurven og resultaterne går den rigtige vej. Vi vidste godt, at vi skulle hente point i december, og det har vi gjort. Vi ville gerne have spillet flere kampe, fordi vi er inde i en god periode, og målet havde været at få fire point i de tre kampe, som vi er endt med at aflyse, siger Niels Agesen.

Der har været et par lavpunkter undervejs, men omvendt har der også været kampe med meget stor kvalitet fra Mors-Thy Håndbolds side.

- Jeg husker umiddelbart nederlagene i Lemvig og Fredericia som to lavpunkter, fordi vi var dårlige i de kampe. I de andre nederlag var vi godt med, men vi havde bare ikke ressourcerne. De bedste oplevelser har været pokalsejrene mod Ribe Esbjerg og Fredericia, siger Niels Agesen.

Den spillemæssige udvikling får samlet set træneren til at tro på et godt forår for Mors-Thy.

- Vi sagde inden sæsonen, at vi gerne ville sigte mod slutspillet og top otte, og det er stadig noget, vi kigger efter. Vores forsvar er blevet bedre, og mod TMS Ringsted fik vi set det folde sig ud. Derfor er vi også optimistiske her ved indgangen til pausen, siger Mors-Thy-træneren.