Stefan Madsen kunne ikke har skrevet manuskriptet mod Mors-Thy meget bedre

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold gjorde det nødvendige og sikrede sig ganske sikkert to point til topstriden i HTH Herreligaen, da de lørdag sejrede 36-32 ude over Mors-Thy Håndbold.

Cheftræner Stefan Madsen var da også en ganske tilfreds mand, da han efterfølgende gav sit besyv med om det nordjyske håndboldbrag.

- Jeg tror ikke, at vi kunne have skrevet manuskriptet meget bedre. Selvfølgelig kunne vi godt irritere os over, at vi ikke vandt med otte eller tolv mål, men vi havde altså total kontrol over kampen og spillede den udelukkende på vores præmisser, konstaterer succestræneren.

Stefen Madsen fik brugt næsten hele holdkortet og benyttede lejligheden til at lade Kristian Bjørnsen hvile sig på bænken i 60 minutter.

Mors-Thy Håndbold og Aalborg Håndbold tørnede lørdag sammen i HTH Herreligaen. 4. december 2021.

- Med det program, vi har gang i øjeblikket, så var vi nødt til at spille bredt, og det betød også, at der opstod nogle konstellationer undervejs, der ikke er indarbejdede. Men det ændrer ikke på, at det var en fantastisk professionel indsats af gutterne.

Aalborg Håndbold skal allerede i aktion igen på onsdag i Champions League, hvor turen går til Elverum i Norge.

- Det er den sidste Champions League-kamp inden jul, og nu har vi givet os selv chancen for at bide os fast i toppen af den pulje, så vi skal have sat et ordentligt punktum. Samtidig har Jesper (Nielsen, red.) og Aron (Palmarsson, red.) reageret rigtigt godt på de seneste dages test, så det kan være, vi ser dem på gulvet i løbet af næste uge, siger Stefan Madsen.