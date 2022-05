Stefan Madsens hovedbrud kan betyde pause til flere profiler

HÅNDBOLD:Lige nu er spørgsmålstegnene er mange for Aalborg Håndbolds cheftræner Stefan Madsen, der endnu engang kan se sit mandskab gå ind i en periode med mange kampe på knap så mange dage.

Foruden det faktum er skaderne i truppen også en faktor, og efter torsdag aftens nederlag på 29-36 ude mod Veszprém i Champions League-kvartfinalen, der afgøres over to kampe, er der kommet en ny skadet spiller på listen - nemlig fløjspilleren Sebastian Barthold.

- Det ser ikke specielt godt ud med Barthold. Det ligner umiskendeligt en fiberskade, og det kommer til at tage lidt tid. Jeg har ikke selv snakket med ham om det endnu, og så kan vi jo krydse fingre for, at det bare er en forstrækning, der går i sig selv hurtigt, lød det fra Stefan Madsen efter opgøret i Veszprém.

Returopgøret byder forhåbentlig på mere glæde end ærgrelse hos den succesrige Aalborg Håndbold-cheftræner. Foto: Claus Søndberg

Aalborg Håndbold har noget på spil i Champions League igen onsdag 18. maj i returopgøret, men før det opgør møder de Mors-Thy Håndbold søndag 15. maj i slutspillet i HTH Herreligaen.

Førstepladsen i deres slutspilsgruppe er stadig på spil, men aalborgenserne har sikret sig en plads i semifinalerne via top-2, og det kan give anledning til, at der bliver sparet kræfter i det opgør med henblik på drømmen om at gå videre til Final4 i Champions League.

- Det er et rigtig godt spørgsmål. Nu skal vi have vendt snuden hjemad, og så er jeg sikker på, at vores dygtige fysioterapeut kigger på tingene fredag, og så informerer han os om, hvad risici der er ved det ene og det andet, svarede Stefan Madsen på spørgsmålet om hvorvidt, der skal spares spillere i weekenden mod Mors-Thy.

- Jeg må tage hatten af for en Henrik Møllgaard, der stort set ikke kunne gå, da vi tog ned til Ungarn. Han bed smerterne i sig og spillede alligevel. Det samme med Lukas Sandell, der har haft problemer med hælen, så der er mange ting på spil lige nu.

- Det er klart, at det sagtens kan tænkes, at vi skal passe lidt på folk.

To Aalborg-spillere, cheftræneren kan være tilfreds med. Henrik Møllgaard kæmpede sig igennem opgøret mod Veszprém på halv kraft, mens Buster Juul erstattede skadede Sebastian Barthold - og blev topscorer for Aalborg. Foto: Claus Søndberg

At skulle hente et nederlag på syv mål i Champions League mod en modstander af Veszpréms kaliber, lyder som en opgave, der stort set er umulig, men troen er stadig intakt hos Stefan Madsen.

Troen kommer især af, at ungarerne er et helt andet hold på udebane end i de vante rammer i Veszprém Arena, hvor tilskuernes enorme og støttende larm driver holdet frem

- Hvis vi havde kunnet begrænse det til minus fire, havde vi gerne gjort det, for det havde set anderledes ud, men det er ikke umuligt. Vi ved også godt, at et Veszprém-hold måske har en anden indgang til en kamp i Aalborg, og der kan være 5-7 minutter i vores favør, der kan sætte ild til det hele, og det går vi selvfølgelig efter. Det er en helt anden atmosfære, vi kommer til at spille i, og vi må bare tage hatten af for det tryk, der blev lagt i Ungarn. Det er en fantastisk hjemmebane, de har - helt unikt.

- Men det bliver svært. Vi skal ikke ramme ret mange skæverter, og vi skal selvfølgelig turde at spille. Vi kommer til at jagte alt, hvad vi kan, så der skal masser af fart i kampen, og vi kan håbe på, at de mentalt er et andet sted, end de var på deres hjemmebane i første kamp - det kommer vi til at udnytte, sluttede Stefan Madsen med optimismen i behold.

Aalborg Håndbold spiller søndag 15. maj klokken 15.00 hjemme i Sparekassen Danmark Arena mod Mors-Thy i ligaslutspillet, før kvartfinale-returopgøret i Champions League mod Veszprém spilles 18.45 onsdag 18. maj.

Veszprém - Aalborg Håndbold