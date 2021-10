Steffensen kom, så og sejrede: Vendsyssel nedlagde Jammerbugt i sæsonens første sejr

FODBOLD:Lasse Steffensen var manden i fokus før, under og efter kampen mellem Vendsyssel og Jammerbugt. Med to scoringer blev den store angriber matchvinder mod sin barndomsklub, og dermed fik VFF langt om længe sæsonens første sejr i NordicBet Ligaen.

Der er 39,8 kilometer mellem Sparekassen Vendsyssel Arena i Pandrup og søndagens skueplads Nord Energi Arena i Hjørring. Dermed var der tale om et ægte lokalopgør for de to nordligst placerede divisionshold i Danmark. Der var lagt op til et sjovt lokalbrag, der ikke blev mindre spændende af det faktum, at Jammerbugt efter første halvdel af grundspillet er den store positive historie blandt de tre nordjyske 1. divisionsklubber, mens det virker meget uforløst for Vendsyssel.

Over 1000 tilskuere havde fundet vej til Nord Energi Arena. Blandt dem flere folk med sympati for gæsterne, der oven i købet havde taget vokale fans med til opgøret.

Om det var det lokale lilleputhold eller drengekor, der var medbragt fra Pandrup, står hen i det uvisse, men drengene gav den gas og vandt helt klart slaget på tribunen, hvor det så ud til, at flere af de normale Vendyssysel-supportere havde prioriteret at komme til Randers for at støtte Brøndby.

Da stadionuret nærmede sig et kvarter, tilspillede Vendsyssel sig en stor mulighed. Jeppe Pedersen kom først på et indlæg i det lille felt, men med en feberredning fik hans tidligere holdkammerat i AaB Marcus Bundgaard forhindret, at Jeppe Pedersen blev første målscorer i kampen.

Samme Marcus Bundgaard var ved at forære Vendsyssel et føringsmål, da hans clearing ramte Armenakas, der fik en stor chance ud af gaven. Til gengæld reddede den unge keeper selv kastanjerne ud af ilden, da han fik afværget situationen, alt imens Bo Zinck lignede en mand, der havde svært ved at være i egen krop.

Jammerbugt ville også lege med. Omkring den halve time begyndte man at spille sig ud af Vendsyssels pres, hvilket kunne høres på Henrik Pedersens decibeltal. Han forsøgte flere gange at råbe sine spillere på plads, men uden held.

I stedet fik Christian Rye afsluttet et angreb med et drilsk forsøg, der aftvang en redning fra Lukas Jonsson og et efterfølgende hjørnespark. Det fik Vendsyssel-defensiven ikke ekspederet væk. Jammerbugt fik lov til at spille småspil i feltet, og bolden endte hos Bardhec Bytyqi, der sendte en afslutning afsted, som tog en to-tre afretninger, inden bolden kravlede i mål. Bytyqi blev noteret som sidste Jammerbugt-spiller til at have ramt bolden, men en super-slow afslørede, at Marcus Sloth også ramte bolden i flipper-spillet

Vendsyssel forsøgte at presse på i kølvandet på scoringen, men man fik ikke udnyttet den mulighed der lå en god match up mellem Emil Nielsen og Tiemoko Konate. En overgang så Emil Nielsen ligeså overbebyrdede ud, som Søren Colding gjorde ved VM i 98, da han skulle holde styr på Jay Jay Okocha.

Vendsyssel FF - Jammerbugt FC 2-1 (0-1) Mål: 0-1 Marcus Sloth (30. minut), 1-1 Lasse Steffensen (77. minut), 2-1 Lasse Steffensen (79. minut) Vendsyssels hold (3-5-2): Lukas Jonsson - Delphin Tshiembe (Lasse Steffensen, 46. minut) , Mad Greve, Xandro Schenk - Rune Frantsen (Thomas Christiansen, 82. minut), Mikkel Wohlgemuth (Diego Montiel, 62. minut), Jelle van der Heyden (Parfait Bizoza, 62. minut), Panagiotis Armenakas (Lucas Jensen, 62. minut) , Thomas Oude Kotte - Tiemoko Konate, Jeppe Pedersen. Jammerbugts hold (3-4-3): Marcus Bundgaard - Moussa Kamara, Marcus Sloth (Frederik Høgh, 83. minut), Emil Nielsen - Kelvin Igbonekwu, David Edvardsson, Christian Rye, Mads Larsen (Solomon Ogberahw, 83. minut) - Max Møller (Mubaarak Nuh, 58. minut), Sead Gavranovic (Aleksander Damjanovic, 91. minut), Bardhec Bytyqi Advarsler: Mads Larsen (59.minut), Jeppe Pedersen (70. minut) Tilskuere: 1069 VIS MERE

Fra anden halvlegs indledning satte Vendsyssel Lasse Steffensen på banen, og det ændrede som ventet kampens dynamik. Ikke alene gik VFF mere ultimativt ind og satte Jammerbugt under pres, men Lasse Steffensens fysiske fremtoning gjorde det også besværligt for Jammerbugts forsvar.

Der skulle gå 16 minutter før Jammerbugt var oppe at hilse på græsset på hjemmeholdets banehalvdel. Her fik man sat et godt angreb sammen, som endte med en lumsk afslutning fra Bardhec Bytyqi.

Efterfølgende var det tilbage til skyttegraven for Jammerbugt, der blev presset tilbage foran eget felt, men bortset fra lufttruslen via Lasse Steffensen, så gæsterne ud til at være meget komfortable i den lave forsvarslinje.

Tiemoko Konate fik faktisk bolden headet i mål, men han var vinket offside, så glæden varede kort for det efterhånden mål-hungrende hjemmepublikum.

Planen for Vendyssel var ganske klar. Spil bredt og kom til indlæg. Så skulle feltet fyldes op, men det krakelerede stille og roligt for Vendsyssel, der tillod flere sekvenser med Jammerbugt mere på bolden. Med et kvarter tilbage af kampen, lignede det derfor klar fordel til gæsterne.

Så dukkede Lasse Steffensn op. Først overløb han Marcus Sloth i en situation, hvor Jammerbugt-spilleren ikke så alt for heldig ud. Det var Steffensen ligeglad med. Han løb ned og udlignede.

Stadionspeakeren havde dårligt fået annonceret scoringen, før Steffensen atter var på pletten. Som en anden Andreas Cornelius steg han til vejrs ved bagerste stolpe og headede uimodståeligt bolden i mål til 2-1.

Mens hele stadion mere eller mindre eksplodere i kollektive klapsalver kunne Lasse Steffensens søster, Line, sidde og trække på smilebåndet. Hun er ansat i Jammerbugt FC, men brormands to scoringer gjorde det sikkert svært at finde en grimasse, der kunne passe.

Resten af kampen kom til at foregå på hjemmeholdets betingelser. Jammerbugt havde svært ved at omstille sig fra en forsvarsorienteret indsats til at skulle jagte udligningen. Derned sikrede Vendsyssel sig sæsonens første sejr i 11. forsøg. I forhold til tabellen blev et potentielt hul på ni point mellem de to hold forvandlet til blot tre points forskel i Jammerbugts favør.