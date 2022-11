Steffensens målnæse nedlagde tidligere Vendsyssel-angriber

AMAGER:Vendsyssel FF vandt lørdag mandskabets sidste opgør i Nordicbet Ligaen for 2022. Dermed holder de sig til i toppen af 1. division, inden der tages hul på vinterpausen.

Indskiftede Lasse Steffensen stod for et afgørende og noget specielt mål mod Fremad Amager, da vendelboerne stod imod en stærk præstation fra en forhenværende holdkammerat i opgøret, der endte 3-2 til gæsterne på Amager.

Christoffer Boateng, som Vendsyssel i sommeren tog endelig afsked med efter en udlejning, scorede nemlig to mål mod Vendsyssel. Dermed har han scoret tre mål i to kampe mod sin tidligere arbejdsgiver. Det var dog ikke nok til at forhindre en god, nordjysk afslutning på året.

Med sejren har Vendsyssel FF kun ét point op til den ene oprykningsplads. Den sidder Næstved på, inden efterårets sidste runde er helt afrundet. Søndag kan Hvidovre nemlig slå sjællænderne af pinden bag førerholdet Vejle.

Fremad Amager - Vendsyssel FF 2-3 (1-2) Mål: 0-1 Tobias Anker (5. minut), 1-1 Christoffer Boateng (11. minut, straffespark), 1-2 Carl Lange (24. minut), 1-3 Lasse Steffensen (75. minut), 2-3 Christoffer Boateng (80. minut)

Vendsyssel-opstilling (4-3-3): Marcus Bundgaard - Zander Hyltoft, Tobias Anker, Mads Greve, Terrence Baya (Lasse Steffensen, 69. minut) - Parfait Bizoza, Victor Mpindi, Carl Lange - Lucas Jensen, Wessam Abou Ali, Tiemoko Konaté

Advarsler: Tiemoko Konaté, Vendsyssel (25. minut), Jacob Haahr, Fremad Amager (28. minut), Victor Mpindi, Vendsyssel (66. minut), Lasse Steffensen, Vendsyssel (78. minut), Carl Lange, Vendsyssel (90. minut) VIS MERE

Tobias Anker er allerede kåret til efterårets spiller i Vendsyssel FF, og der gik ikke mange minutter, før han viste hvorfor. På et godt placeret hjørnespark af Zander Hyltoft kom forsvarskæmpen nemlig højt trods adskillige amagerkanere på ryggen af sig. Derfra sendte han med usvigelig sikkerhed Vendsyssel foran med et hovedstød.

Det var dog i kort tid, at nordjyderne kunne nyde føringen.

Kampen havde nemlig kun været i gang i lidt mere end ti minutter, da der blev dømt hånd på bolden af Vendsyssel-backen Terrence Baya efter et hjørnespark til hjemmeholdet. Straffesparket fik den tidligere Vendsyssel-angriber, Christoffer Boateng, lov til at tage, og dermed kunne han, ligesom i seneste opgør mellem de to hold, nyde en scoring mod klubben, hvor han aldrig slog igennem.

Det var dog udeholdet, som virkede mest oplagt. Særligt Carl Lange boltrede sig i de offensive aktioner, og det var ligeledes den unge Vendsyssel-spiller, som igen bragte udeholdet foran. Lucas Jensen og Parfait Bizoza fandt nemlig hinanden i skøn symfoni halvvejs inde i første halvleg, og det resulterede i, at Bizoza lagde en tværaflevering ind midt i feltet, hvor Langes inderside sad klæbet op ad bunden af fjerneste stolpe.

Dermed gik Vendsyssel til pause med en føring.

Den blev udbygget, da Lasse Steffensen kom ind fra bænken. Den store angriber har vist målnæse i år, og det fik han også lov til - på en meget bogstavelig facon - på Amager. Carl Langes afslutning fra en spids vinkel blev nemlig blokeret af Jeppe Højbjerg i mål, hvorefter bolden ramte Steffensen i hovedet fra klos hold og gik i mål til en nordjysk føring på 3-1.

Men ti minutter tilbage af opgøret viste Boateng igen sin koldblodighed. Fra kanten af feltet krøllede han en afslutning med sin venstre fod sikkert op i hjørnet, hvor Marcus Bundgaard ingen chance havde. Dermed scorede han sæsonens tredje mål mod Vendsyssel FF, siden han i sommeren tog afsked med klubben.

Det var dog ikke nok til point til hjemmeholdet, og vendelboerne kan dermed sætte streg under efteråret. Det blev til 30 point i 17 kampe.