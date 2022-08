Steffensens store skifte glippede: - Det er benzin på bålet

FODBOLD:Det var med en bitter smag i munden, at Lasse Steffensen måtte gå på grønsværen til opvarmning på Empire Stadium i Frederikshavn. Angriberen havde nemlig ikke regnet med at skulle være Vendsyssel-spiller mere onsdag aften.

Et glippet skifte til AC Horsens på transfervinduets sidste dag betyder dog, at han fortsat har hjemme i Hjørring-klubben, hvor han har været i tre år.

- Det var en stor mulighed både rent spilletidsmæssigt og niveaumæssigt. For et halvt år tilbage havde man nok ikke regnet med, at det ville opstå. Selvfølgelig var jeg klar til at springe på, da det kom, fortæller Lasse Steffensen.

- Det har været en meget turbulent dag. Jeg startede med at tænke, at det ikke ville blive til noget. Så blev det til noget igen, og så faldt det til jorden. Det har været lidt løst i noget tid, men det blev så mere konkret i går, tilføjer han.

Skiftet var så tæt på, at Vendsyssel FF havde takket ja til et købstilbud, og Lasse Steffensens agent var i gang med forhandlingerne med superligaklubben. Horsens valgte dog at kigge i en anden retning, og nu er angriberen Simon Makienok i stedet præsenteret i den gule trøje.

- Det er bare mere benzin på bålet, og jeg er klar over, at nogle højere oppe kigger med, og jeg er god nok. Så det handler bare om at køre på, siger Lasse Steffensen.

Angriberen, der er omskolet fra midtstopper, har en personlig relation til AC Horsens i form af cheftræner Jens Berthel Askou. Som træner i Vendsyssel var han nemlig med til at hente Lasse Steffensen fra Jammerbugt FC. De to nåede dog ikke at arbejde sammen, da Jens Berthel Askou blev fyret i løbet af Vendsyssels kamp for overlevelse i Superligaen.