Steinfath: Fantastisk trods tredjeplads

VORUPØR: Det blev kun til en bronzemedalje til den tredobbelte verdensmester i teknisk ræs, da han lørdag eftermiddag skulle forsvare titlen på hjemmebanen.

Casper Steinfath fra Klitmøller var dog overlegen på heppekor, da omkring 3000 tilskuere var mødt op på stranden i Vorupør for at give den 24-årige surfer medvind. Selvom det ikke blev til det eftertragtede guld, så er det ikke det, Casper Steinfath dvæler ved. I hans optik er der ingen grund til at klage over dagens udfald.

- Det var næsten et perfekt løb i dag. Solen skinnede, der er tusindvis af thyboer hernede på stranden, og stemningen kan jeg ikke sammenligne med noget, jeg nogensinde har oplevet før. Jeg havde et godt ræs, og jeg er godt tilfreds med tredjepladsen, fortæller han.

Dagens løb var da også spået til at blive en ren gyser, når verdens skarpeste profiler indenfor Stand Up Paddle surfing skulle mødes på stranden i Vorupør. Det relativt flade vand var ikke det, Casper Steinfath havde håbet på til dagens ræs, da hans hjemmebanefordel netop ligger i de velkendte bølger i Vesterhavet.

Kommentatorerne lovede publikum, at der var 10 seriøse bud på en guldmedalje i dagens løb, men stemningen efterlod ingen tvivl om, at tilskuerne kun ønskede et bud på en vinder, nemlig den legendariske thybo, som efter 10 dage på stranden og i pressen efterhånden er blevet et velkendt ansigt. Og den støtte var Casper Steinfath ikke blind for i sekunderne op til, at starten gik.

- Jeg bliver så glad, når jeg kigger rundt og ser de her rare ansigter. Alle de mennesker, der er nede for at støtte mig i dag. Da starten gik, var der helt stille, og jeg kunne mærke, at alle var helt fokuserede. Jeg følte mig så ydmyg, så da starten gik, fløj jeg bare afsted som et lyn og prøvede at gøre mit bedste, siger Steinfath, som ikke er i tvivl om, at det var tilskuerne, der gjorde det så fedt.