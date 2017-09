Steinfath skuffede på hjemmebane

VORUPØR: Han var storfavorit på hjemmebane. Men det blev ikke endnu et verdensmesterskab for Klitmøller-surferen Casper Steinfath, da han lørdag forsvarede titlen i stand up paddle surfing-disciplinen technical race på hjemmebane i Vorupør. Det blev kun til en tredjeplads for den tidligere tredobbelte verdensmester i disciplinen.

- Vi leverede det vildeste show. Jeg er helt rørt over den stemning, der var, og stolt over at hive en bronzemedalje hjem til Danmark, siger Casper Steinfath.

Mo Freitas fra Hawaii kunne kåres som ny verdensmester foran Connor Baxter - ligeledes fra Hawaii.

Casper Steinfath vandt til gengæld en guldmedalje, da han vandt guld i 200 meter sprint i København sidste weekend.