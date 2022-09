Sten løber 100 Miles for niende gang: - Det er ligesom juleaften for mig

MORS:Siden 2014 har Sten Christensen fra Vrå hvert år taget til Mors for at deltage i 100 Miles - og i år bliver ingen undtagelse.

Lørdag snører han løbeskoene for niende gang, og kommer dermed til at tilføje yderligere 160,9 km. til de i alt 1237,2 km., som han indtil videre har tilbagelagt i 100 Miles-regi.

- Det er hyggeligt. Bare det at komme over på Mors og hele cirkusset begynder, så bliver man lidt høj. Det er bare fedt. Det her er juleaften for mig, siger Sten Christensen.

Som forberedelse til 100 Miles har Sten Christensen løbet maraton de fleste weekender, men han har ikke gjort noget særligt som optakt til den noget længere distance, udover at løbe og cykle de fleste hverdage.

Selvom dette bliver hans niende løb på Limfjordsøen, så oplever han hver gang noget nyt, og ser altid frem til mødet med de mange lokale, der kommer ud og hepper:

- Jeg ser frem til at løbe gennem alle byerne, hvor beboerforeningerne holder fest og klapper, og man kan give high-fives til børnene. Det gør mig helt høj. Det betyder rigtig meget, og det giver rigtig meget, at der står tilskuere og hepper på vejen, siger han.

Hvad er det, der gør 100 Miles Mors til noget helt særligt?

- Det er morsingboerne. Det er selve øen og beboerne, der gør det så specielt, i forhold til alle andre løb, siger Sten Christensen.

Der er i alt tre løbere, der i år skal løbe 100 Miles for niende gang. Men de tre kommer ikke til at se meget til hinanden, når først starten går, forklarer Sten Christensen.

Sten Christensen er i god form, og afhængig af hvordan løbet udvikler sig, kunne han sagtens komme op og slå sit personlige bedste resultat i år. Privatfoto

Over den lange distance vil den individuelle løber nemlig få brug for at fokusere 100 procent på sin egen krop og sine egne behov, frem for at afstemme og følges med andre. Man spiser, når kroppen beder om det, og finder netop det tempo, der kan bære én igennem.

- Hovedet er 50 procent af sådan et løb, og mentalt skal man forberede sig på, at man kommer til at løbe 160,9 km. alene. Når man løber 100 Miles, kommer man igennem hele følelsesregistret. Man har gode øjeblikke, dårlige øjeblikke, og man kan være helt oppe at køre eller helt nede i kælderen. Det er svært at sætte ord på, siger han og fortsætter:

- Når man har overstået de første 40 km, så er man i gang. Men det kommer meget an på, hvordan man har det. Man kan være flyvende ved 100 km., og så kan der ske noget 30 kilometer længere ude, der bare fucker det hele op.

Det kan godt være, at Sten Christensen har prøvet det før, men det kommer ikke til at give ham nogle særlige fordele, vurderer han:

- Jeg tror aldrig, det bliver rutine. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Der kan blive dårligt vejr, man kan få ondt i maven, der kan ske hundrede forskellige ting, der kommer i vejen. Den dag, man bare tror, man kan tage sådan et løb på rutinen, der får man et spark i røven og lærer, hvad ydmyghed er.

Skal han alligevel give et bud på egen form, så er han beskeden, men vurderer, at der alligevel er grobund for et godt resultat.

- Hvis jeg spørger andre, så er jeg i den bedste form nogensinde, og jeg har også løbet de hurtigste tider i år, som jeg har løbet nogensinde, så jeg synes, jeg kommer forberedt. Sidste år var jeg 20 minutter fra at slå mit eget personlige bedste resultat, så jeg vil vurdere, at der er en mulighed for at sætte personlig rekord i år, siger Sten Christensen.

Næste år runder han et skarpt hjørne, og helt uagtet, hvordan lørdagens løb kommer til at skride frem, så er Sten Christensen en sikker deltager i 2023.

- Jeg regner stærkt med at vende tilbage. Det er planlagt, og sommerhuset er allerede booket til næste år. Det bliver mit 10. løb, og det jubilæum bliver noget helt specielt. Jeg vil næsten sige, at benene skal være faldet af, hvis ikke jeg skal stille op, siger Sten Christensen.

Men inden, han kommer så langt, tager Sten Christensen i efteråret til Costa del Sol, hvor han skal på en uges "ferie" - og skal løbe fem maratonløb i løbet af fem dage.