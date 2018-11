Stensikker streg: Saugstrup førte an i Kolding

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold havde onsdag aften ingen problemer med at konsolidere forspringet i toppen af Herre Håndbold Ligaen, da holdet vandt med 34-30 på udebane over KIF Kolding.

Sejren kunne endda være blevet større, end cifrene viser, for Aalborg dominerede især i første halvleg, hvor holdet var oppe at føre med hele otte mål.

– VI spiller virkelig godt i første halvleg, hvor alt fungerer, og så ved jeg ikke helt, hvad der sker i pausen, for vi får det ikke helt til at køre på samme måde. Men det er stadigvæk to rigtigt gode point, siger stregspilleren Magnus Saugstrup.

Han var usvigeligt sikker med syv mål på syv forsøg og gjorde samtidig et forbilledligt arbejde i den vanlige rolle som bølgebryder i defensiven.

Hans første mål var endda en rigtig perle. Henrik Møllgaard fandt ham med en kigge-væk-aflevering, inden Saugstrup selv passerede Rickard Frisk med en scoring bagom ryggen.

– Vi fik desværre skudt deres målmand en smule varm i anden halvleg, hvor han havde nogle gode redninger. Men for os er det vigtigst, at det bliver til to gode point, siger stregspilleren.

Stefan Madsen fik brugt de fleste spillere i Kolding - dog blev der stadig ikke debut til stregspilleren Knud Ronau. Foto: Bente Poder

Aalborg Håndbold har fortsat kun sat fire point til i denne sæson, hvor holdet i weekenden røg ud af EHF Cuppen med et nederlag på udebane mod Füchse Berlin.

– VI har haft en god sæson, og kampen fra weekenden sidder da stadig lidt hos os. I hvert fald er vi ved at være en smule trætte af at køre i bus, lyder det med et grin fra Magnus Saugstrup.