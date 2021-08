Stensikkert pokalavancement: Lynscoring grundlagde gigantisk AaB-sejr

FODBOLD:14 sekunder skulle der gå fra dommer Mads Kristoffer Kristoffersens første fløjt, til han kunne fløjte for anden gang. Denne gang fløjtede han, fordi Kasper Kusk havde scoret kampens første mål.

Med lynscoringen, der straks bragte mindelser om indledningen på den forrige AaB-kamp, da FC Nordsjælland scorede efter 13 sekunder, fik AaB aflivet alle spekulationer om en pokalsensation.

De efterfølgende minutter understregede blot indtrykket af et AaB-hold, der var flere klasser bedre end det ellers bravt kæmpende serie 1-hold fra FIUK - Fyns Internationale Ungdoms Klub. Med lidt større skarphed havde man ikke behøvet at skulle hen til det 10. minut, før Oliver Ross gjorde det til 2-0.

Den 16-årige AaB-angriber, der i øvrigt blev den yngste AaB-debutant siden Lucas Andersen, var på pletten igen, da han gjorde det til 3-0. Der var med andre ord tale om en decideret drømmedebut for Oliver Ross, som har bombet mål ind på samlebånd i de bedste ungdomsrækker de seneste sæsoner.

Det er efterhånden en del år siden Kasper Kusk gjorde sig på ungdomsplan, men han var omtrent ligeså meget i hopla. Han havde sig en hyggelig aften på Odense Atletikstadion, hvor han i flere situationer gjorde det, som det passede ham. Tre mål fra Kusks venstrefod viste, at han ikke havde noget problem med at vise den klasseforskel, der skal være på et superligahold og et serie 1-mandskab.

FIUK skal have den kredit, at holdet gav sig fuldt ud. Blandt de mere kreative indslag stod Mansoor Al-Badri, der fik de lokale tilskuere op at støde, da han forsøgte sig med et saksespark, der aftvang den første reelle redning fra Andreas Hansen, der ikke havde haft de store muligheder for at overbevise Martí Cifuentes om, at det var via indsatsen i pokalkampen, at han skal gøres til førstevalg.

Mens det gik let som en leg for de fleste AaB-spillere, var der visse udfordringer for spillere som Milan Makaric og Marcus Hannesbo. Mens angrebskollegaerne Ross og Kusk scorede mål på samlebånd, var Milan Makaric mere udfordret og tabte flere dueller, som samlet set efterlod et skidt indtryk.

FIUK - AaB 0-13 (0-5) Målscorere: 0-1 Kasper Kusk (1. minut), 0-2 Oliver Ross (10. minut), 0-3 Oliver Ross (17. minut), 0-4 Kasper Kusk (23. minut), 0-5 Kasper Kusk (35. minut), 0-6 Milan Makaric (60. minut), 0-7 Milan Makaric (64. minut), 0-8 Iver Fossum (66. minut), 0-9 Anders Hagelskjær (70. minut) 0-10 Marcus Hannesbo (72. minut), 0-11 Louka Prip (75. minut), 0-12 Abdi Warsame, selvmål (77. minut), 0-13 Iver Fossum (83. minut) AaB's hold (3-4-1-2): Andreas Hansen - Daniel Granli (Rasmus Thelander, 61. minut), Anders Hagelskjær, Jakob Ahlmann (Frederik Børsting, 68. minut) - Kristoffer Pallesen (Casper Gedsted, 46. minut), Malthe Højholt (Iver Fossum, 61. minut), Magnus Christensen, Marcus Hannesbo - Oliver Ross (Louka Prip, 61. minut) - Kasper Kusk, Milan Makaric. Advarsler: André Jensen (33. minut), VIS MERE

Mens AaB generelt gik et gear eller to ned efter pausen, var der nu mere personlig succes for Milan Makaric, der fik taget revanche for sin indsats i første halvleg med en scoring til 6-0. På daværende tidspunkt virkede det lidt tvivlsomt, om AaB ville nå det tocifrede antal scoringer, som første halvleg havde indikeret. Den tvivl forsvandt dog helt og aldeles, da først Makaric og AaB genoptog målproduktionen.

Den serbiske angriber fik i den grad revancheret sig. Han stod nemlig også bag AaB's syvende scoring. Få minutter efter var formstærke Iver Fossum på pletten, da han gjorde det til 8-0.

Milan Makaric fik scoret et par mål i anden halvleg af storsejren.

AaB så nu ud til at være tilbage på sporet af et tocifret antal scoringer, og det indtryk blev blot forstærket, da Anders Hagelskjær scorede sit første mål i AaB-trøjen.

Nu var der for alvor kommet gang i målscoringen. Mens AaB satte friske folk som Rasmus Telander, Louka Prip og Frederik Børsting var der ikke samme luksus hos et nu tydeligt træt FIUK-hold. Blandt andet derfor kom der mål på samlebånd.

Marcus Hannesbo og Louka Prip kom også på den efterhånden lange liste af spillere, der havde scoret. Det samme gjorde Abdi Warsame, men FIUK-kaptajnen kunne sikkert godt have undværet at havne i det selskab, fordi det var et selvmål, han blev noteret for.

Kampen sluttede 13-0 til AaB, der som forventet er med i bowlen, når der trækkes lod til næste runde i pokalturneringen.