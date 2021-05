Stille før stormen i Jammerbugt: Oprykningskandidater går en stor uge i møde

FODBOLD:Jammerbugt FC går ind i en stor uge. Der sker nemlig spændende sager både i kulissen og på divisionsscenen i den nordjyske klub.

Mellem Kaas og Pandrup - helt specifikt i Jetsmark Hallen - er der tirsdag ekstraordinær generalforsamling i moderklubben Jetsmark IF. Her skal det besluttes, om overbygningen skal sælges til tyske hænder i form af fodboldinvestoren Klaus-Dieter Müller.

- Medlemmerne skal afgøre, om det er en god eller dårlig idé, og om vi skal på den ene eller anden rejse. Jeg håber personligt, at vi får en rejse med Klaus. Vi kan nok rykke op uden ham, men jeg tror desværre, at pengene bliver det afgørende spørgsmål, fortæller formand for Jammerbugt FC og Jetsmark IF, Bøje Lundtoft.

- Pengene vil altid være et problem. Men vores forudsætninger bliver bare lidt stærkere, hvis vi får ham med. Det er pengene, der taler i det lange løb, tilføjer formanden.

En del af planerne bag Klaus-Dieter Müllers potentielle overtagelse af overbygningen vil i så fald være at sende afrikanske talenter til Sydvestvendsyssel. Falder brikkerne også på plads, som der lægges op til ved generalforsamlingen, får Bøje Lundtoft højst sandsynligt en ny rolle som direktør og formand for Jammerbugt FC ApS.

Det vil også betyde, at der skal nye kræfter ind i spidsen for moderklubben. Det formandskab hænger lige nu sammen med overbygningen.

- Hvis det bliver et ja, så stopper min rolle i Jetsmark IF nok ret hurtigt. Så skal der andre ind og sidde i spidsen for klubben. Det er i alles interesse, og jeg synes, at det ville virke underligt med begge roller. Det har jeg ingen interesse i, siger formanden siden 2017.

- Kigger man på klubberne i landets næstbedste række, så er der jo rask væk nogle fuldtidsansatte direktører. Men det er slet ikke planen, at jeg skal fokusere på fodbold fuld tid, tilføjer Bøje Lundtoft.

Efter tirsdagens generalforsamling kan de fodboldglade sjæle i Pandrup og Kaas se frem mod lørdagen, hvor der igen kan ske store ting for klubben. Jammerbugt FC kan med en sejr på udebane over Næsby - og hvis forfølgerne fra B93 taber - bringe sig ni point foran københavnerne med tre kampe igen.

Oprykningen fra 2. division kan altså komme inden for centimeters rækkevidde.

- Jeg regner ikke med, at næste uge afklarer oprykningsspørgsmålet. Vi kan tabe til alle, hvis vi ikke er der på dagen. Så selvom mange mener, at vi skal tage favoritrollen til os, så tager vi én kamp ad gangen, siger Bøje Lundtoft.

Derfor tør han alligevel godt fundere over, hvor stor præstationen i så fald vil være, hvis Jammerbugt FC vinder puljen og sikrer oprykning.

- Vi vil nok komme op med det mindste budget nogensinde. Men jeg tror på, at vi ville have en chance deroppe. Vi har også to arme og to ben, og der er en helt speciel holdånd og klubånd. Vi kender hinanden på godt og ondt, og alle er villige til at tage ti ekstra skridt for hinanden, siger formanden.

- I så fald kigger vi også på den bedste placering i rækkerne i klubbens historie. Det virker helt mærkeligt og utopisk. Men det er fedt at være med på sådan en rejse, tilføjer Bøje Lundtoft med henvisning til overbygningens ene sæson i 1. division under navnet Blokhus FC.

Her endte man nemlig på en sidsteplads i næstbedste række, hvilket svarede til placeringen som 26. bedste fodboldhold i Danmark. I den nye struktur vil man være sikker på en plads som nummer 24 i kraft af de 12 hold i både bedste og næstbedste række.

Men de drømme, spørgsmål og spekulationer er de blåblusede fra Jetsmark-egnen meget vel tættere på at få en afklaring på, når den kommende uge er ovre.