Stimen fortsætter for Jammerbugt: Videre i pokalen med ottende sejr på stribe

FODBOLD:Det lignede længe, at tirsdagens pokalkamp mellem Jammerbugt FC og Middelfart skulle ud i forlænget spilletid.

Men så dukkede topscorer Bardhec Bytyqi op og sendte bolden i nettet med et utageligt fladt skud i det nærmeste hjørne til slutresultatet 2-1. Dermed fortsætter holdets utrolige stime. Efter sommerpausen har holdet nu vundet samtlige otte kampe, og Jammerbugt har stadig ikke tabt i kalenderåret.

1. halvleg bød på væsentligt flere tilbud, end det var tilfældet i fredagens ligasejr over Thisted.

Gæsterne fra Middelfart, der stillede i noget nær stærkeste opstilling, mens Jammerbugt havde flere reserver med, havde det første tilbud, men reservekeeper Kasper Jensen diskede op med en god redning på et frit skud i feltet.

Og herfra overtog Jammerbugt totalt billedet. Viktor Ahlmann, Lasse Storvang og Max Møller havde alle virkeligt gode tilbud i første halvleg, men skarpheden foran mål var ikke helt til stede. Især Lasse Storvang må ærgre sig over, at han ikke scorede, da han var helt fri i det lille felt, men afsluttede lige på keeperen. Storvang startede med at juble, men dommeren vinkede afværgende - bolden var ikke over stregen.

Tilskuerne kunne så se lidt perplekse til, da gæsterne så i stedet kom i front.

Et indlæg fra højresiden af to omgange blev rettet af i feltet, og så endte kuglen for fødderne af en helt fri Frederik Høgh, der uden problemer kunne prikke bolden i det tomme net.

Kort efter kunne tilskuerne undre sig igen, da der ikke blev dømt en forseelse, da Viktor Ahlmann blev spillet hele alene igennem.

Angriberen kastede sig glidende ned i bolden, der blev sendt forbi mål, men samtidig blev han tydeligt ramt af en forsvarsspiller, men dommerens fløjte forblev tavs. Og dermed kunne gæsterne gå til pausen med en føring på 1-0.

Som anden halvleg skred frem satte Jammerbugt mere og mere pres på i takt med, at flere af de normale startere blev skiftet ind. Spillere som Nikolaj Lyngø, Bardhec Bytyqi og Sead Gavranovic kom på banen, men det var Mads Mortensen, der sørgede for udligningen med et fremragende spark.

Han opsamlede bolden efter et indlæg fra højresiden, og herfra dundrede han den op i nettaget til 1-1.

Og Jammerbugt kom også tæt på 2-1, da Sead Gavranovic egentlig gjorde alt rigtigt på en hovedstødschance i feltet. Han headede i jorden, men keeperen diskede op med en stor fodparade.

Det endte altså med sejr til Jammerbugt, der nu kan vente med spænding til torsdagens lodtrækning til 3. runde.