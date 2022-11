Stimen stoppede for uskarpe Hobro

HOBRO:En par gode stimer sluttede fredag aften for Hobro IK.

Hjemme på DS Arena blev det til et 0-1-nederlag til HB Køge, og dermed både tabte og indkasserede Hobro mål for første gang i seks kampe.

Hobro IK - HB Køge 0-1 (0-1) Mål: 0-1 Nemanja Cavnic (40. minut)

Advarsler: Frederik Dietz, Hobro (33. minut), Jubril Adedeji (44. minut)

Hobro IK's opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Soumaila Ouattara (Daniel Jakobsen, 85. minut), Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Oliver Overgaard, Mads Freundlich (Villads Rasmussen, 81. minut), Frederik Mortensen, Danny Amankwaa (Laurs Skjellerup, 68. minut), Victor Bak Jensen (Frederik Elkær, 81. minut) - Don Deedson (Mathias Nygaard, 85. minut), Muamer Brajanac

I forhold til sidste søndags nulløsning mod Næstved måtte Hobro klare sig uden forsvarsspilleren Emil Søgaard og midtbanespilleren Abdoul Yoda, der begge er blevet skadede.

Det gav debut i forsvaret til nytilkomne Soumaila Ouattara i forsvaret, mens Danny Amankwaa fik chancen på midtbanen.

Hobro begyndte kampen godt med et uvant markant overtag i boldbesiddelsen, men det kastede ikke de store chancer af sig i første halvlegs første halvdel.

Efter 25 minutters spil var Muamer Brajanac farlig efter et frispark, han selv havde fremtvunget, men HB Køge-målmand Oskar Snorre klarede Hobro-angriberens forsøg.

Et par minutter senere burde Victor Bak Jensen til gengæld have bragt hjemmeholdet foran, da han fik frit skud midt i feltet. Desværre for lejesvenden fra FC Midtjylland lå bolden til hans højre ben, og han sendte sin afslutning langt over mål.

Det blev straffet fem minutter før pausen. HB Køge havde nærmest været fraværende i første halvleg, men alligevel lykkedes det gæsterne at bringe sig foran, da Nemanja Cavnic pandede et hjørnespark i nettet, og så måtte Hobro-målmand Adrian Kappenberger sande, at en stime på fem kampe uden indkasserede mål var forbi.

Soumaila Ouattara fra Burkina Faso fik debut for Hobro i nederlaget til HB Køge. Foto: Henrik Bo

Hobro fik en mulighed for at udligne efter en times spil, men Don Deedson fik slet ikke ram på Victor Bak Jensens flade indlæg, og efterfølgende bankede Oliver Overgaard bolden over mål.

Hobro har dog nu kun scoret 8 gange i 16 kampe hidtil i denne sæson, og det kunne ses i kvaliteten af afslutningerne.

Himmerlændingene forsøgte midtvejs i anden halvleg at sende en ekstra angriber på banen, da Laurs Skjellerup erstattede Danny Amankwaa, og han burde have udlignet et kvarter før tid, men den ellers luftstærke angriber fik slet ikke ordentligt ram på sit hovedstød.

Få minutter senere var Victor Bak Jensen synderen for anden gang i kampen, da han misbrugte en stor dobbelt chance. I første omgang fik han ikke ordentligt ram på Muamer Brajanacs indlæg, og efterfølgende sendte han bolden over mål.

Tættere på kom Hobro ikke, og derfor blev det til et unødvendigt nederlag til et alt andet end imponerende HB Køge-hold.