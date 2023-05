Stjernens skade var eneste plet på Aalborg Håndbolds store dag

AALBORG:Søndag var en god dag for Aalborg Håndbold.

Det begyndte med en forlængelse med Sparekassen Danmark af en hovedsponsoraftale, der nu er den største i klubbens historie, og da DM-semifinalen mod Fredericia HK blev sat i gang, fortsatte opturen.

Kampen var ikke end ikke fem minutter gammel, inden Aalborg Håndbold havde bragt sig foran 5-0, og dermed var fundamentet til en stensikker 31-22-sejr lagt.

- Vi fik vist, at vi er et hold, der er mere end klar til at angribe de sidste kampe i sæsonen. Vi spillede en rigtig god kamp, hvor vi fik løst mange af de ting, vi har sat os for på forhånd, lyder det fra cheftræner Stefan Madsen.

Trods den overlegne start var Fredericia dog lige ved at blive lukket ind i kampen igen. Gæsterne fik reduceret til 7-8 i en periode, hvor der dog også var stor aalborgensisk opstandelse over flere meget tvivlsomme dommerkendelser.

- Det var helt skævt, hvad der foregik i den periode, men alle laver jo fejl. Det vigtigste var, at vi bevarede roen, og det formåede vi. Mest af alt er jeg tilfreds med vores udtryk i dag, og at vi nærmest en-til-en fik overført de ting, vi har trænet på, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold-spillerne var i første halvleg dybt frustrerede over en række kendelser fra de to dommere Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm Madsen. Foto: Bente Poder

For Aalborg Håndbold genvandt hurtigt overtaget, og mønsteret gentog sig i anden halvleg, hvor Fredericia fik reduceret hjemmeholdets føring til to mål, inden grebet blev strammet igen.

- Overordnet var det en rigtig fin kamp fra vores side. Der var perioder, hvor de fik scoret lidt for mange mål, men da vi gik over i syv mod seks i de sidste 20 minutter, genvandt vi momentum, og vi fik vist, at vi var overlegne, siger Henrik Møllgaard.

Det eneste malurt i Aalborg Håndbolds bæger var, at den islandske profil Aron Pálmarsson kun nåede at spille få minutter, inden han måtte udgå med det, der ligner en ny skade.

- Jeg er ikke helt opdateret på det, men det kunne se ud som om, at der igen var noget i det lår, der har drillet ham. Det er selvfølgelig en streg i regningen, og jeg er så ked af det på hans vegne, for jeg ved, hvor meget han har glædet sig til at bidrage i de her kampe. Men nu skal vi lige trække luft ind og se, hvor slemt det er, siger Stefan Madsen.

Aron Pálmarssons skade gav i stedet masser af spilletid til Henrik Møllgaard i angrebet.

- Jeg skal være ærlig og indrømme, at det offensive forsvar, Fredericia kommer med, jo ikke ligefrem er mit terræn. Kunne jeg selv vælge, havde jeg nok valgt en anden modstander at spille mange angrebsminutter imod.

- Først og fremmest er jeg dog ked af, at Aron er blevet skadet. Det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil spille angreb, men jeg ved også godt, at jeg kun gør det, fordi vi mangler nogle, der er bedre end mig. Nu må vi se, hvor galt det er med Aron, men der er ingen tvivl om, at det er en nøglefigur, vi kommer til at mangle, hvis han er ude, siger Henrik Møllgaard.

Aron Pálmarssons skade gav masser af spilletid til Henrik Møllgaard i angrebet. Foto: Bente Poder

Med eller uden Aron Pálmarsson kan Aalborg Håndbold sikre sig finalepladsen med bare et enkelt point i onsdagens returkamp. En Fredericia-sejr vil udløse en tredje og afgørende kamp i Aalborg.

- Vi har meget stor respekt for at skulle derned, for vi har haft det svært i Fredericia i de seneste sæsoner. De er lettede og stolte over at nå frem til semifinalen efter et fantastisk slutspil, men de kommer jo stadig til at lægge alt derinde.

- Så har vi godt nok en ekstra patron i bæltet i form af en tredje kamp på hjemmebane, men der er ingen grund til at gøre det unødvendigt spændende, hvis vi kan undgå det, siger Henrik Møllgaard.