Stjernerne slog til i sikker White Hawks-sejr

ISHOCKEY:Alexander Bumagin og Dane Fox er de to dyreste importspillere hos Frederikshavn White Hawks, men de har begge haft en lidt usikker start på sæsonen.

Fredag aften i 4-0 sejren i Odense viste de dog noget af det, de er hentet til Frederikshavn for: Nemlig for at være kampafgørende.

Bumagin indledte scoringen på oplæg af Fox, der selv satte høgenes andet mål ind.

I tredje periode nettede Fox igen - denne gang på Bumagins oplæg. Sidste mål blev sat ind af Christoffer Frederiksen.

Dermed fik høgene sat en effektiv stopper for en dårlig stime, der har budt på seks nederlag i otte kampe, og holdet indtager forsat ligaens tredjeplads.

Odense fyrede i midtugen cheftræner Pelle Svensson, men chokeffekten udeblev hos hjemmeholdet.