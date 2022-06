Stjerners tunge arv er blevet løftet: Aalborg er dansk topscorer ved VM

SVØMNING:Det var med sommerfugle i maven, at Aalborg Svømmeklubs Helena Rosendahl Bach tirsdag eftermiddag landede i Budapest.

På lørdag debuterer den 22-årige svømmer nemlig ved VM, som den ungarske hovedstad er vært for fra 18.-26. juni.

- Jeg glæder mig helt vildt til at konkurrere mod verdens bedste svømmere og se, om jeg ikke kan sætte nogle personlige rekorder, siger Helena Rosendahl Bach, der i 2021 skiftede Holstebro ud med Aalborg Svømmeklub.

Selv om hun debuterer ved VM, er den unge svømmer dog ikke helt grøn i mesterskabssammenhæng. Sidste sommer deltog hun ved OL i Tokyo, og i november blev det til en sølvmedalje ved EM.

- Det er jo lidt mærkeligt at have været med til et OL uden at have været til VM, men forhåbentlig kommer det til at hjælpe mig med at holde nerverne i ro. Lige nu føler jeg mig ganske rolig, og jo flere gange man har stået på startskamlen, jo bedre bliver det nok, siger Helena Rosendahl Bach.

Med på turen til Budapest har hun sin daglige træner Bjørn Sørensen fra Aalborg Svømmeklub, og han har store forventninger til nordjydernes nye håb.

- Vores mål er, at Helena skal i en finale på 200 meter butterfly. Hun deltager også i 400 meter fri, men det betragter vi mere som et opvarmningsløb. Hun tog en medalje ved EM, men niveauet er selvfølgelig højere til et VM, så vi starter med at sigte efter en finale.

- Det er også et ambitiøst mål, for det vil kræve en personlig rekord, og at hun når ned omkring den danske rekord, så hun skal stå tidligt op for at klare det, men det kan hun godt, siger Bjørn Sørensen.

Hovedpersonen har nikket til den målsætning.

- Jeg kan jo ikke vide, hvordan de andre gør det, men rammer jeg dagen, tror jeg på, at jeg kan sætte en personlig rekord, og når jeg så kigger på ranglisten, tænker jeg, at det ikke er urealistisk, at det kan give en finaleplads, siger Helena Rosendahl Bach.

Hun er dog ikke ene om at vise Aalborg Svømmeklubs flag ved VM. Som den eneste danske klub har Aalborg tre svømmere med ved VM, men til forskel fra tiderne med Viktor Bromer og Mie Ø. Nielsen er Aalborg Svømmeklubs repræsentanter denne gang fordelt ud på tre nationer.

Camille Lily Mei Cheng fra Hong Kong og islandske Snæfridur Sol er således også med i Budapest.

- Det viser jo, at vi gør nogle ting rigtigt. Viktor og Mie har været nogle rigtig store navne for klubben, så det har været vigtigt, at vi har fået skabt nogle nye svømmere, der kan bære den tunge arv videre.

- Viktor er stadig en del af vores træningsmiljø, og det er Mie også fra bassinkanten som træner for vores andethold. Vi har fået ført vores stærke kultur videre, og det afspejlede sig også i resultaterne i foråret, mens det var lidt mere stolpe ud i efteråret, siger Bjørn Sørensen.

Helena Rosendahl Bach glæder sig også over, at hun har et par klubkammerater med til Budapest.

- Det har helt sikkert givet os noget i hverdagen, at vi var flere, der skulle afsted til VM, selv om det er for tre forskellige nationer. Uden for konkurrencerne er det også bare hyggeligt, at vi er afsted sammen, siger Helena Rosendahl Bach.

Resultatforventningerne til Camille Lily Mei Cheng og Snæfridur Sol er dog mere beskedne, end de er til Helena Rosendahl Bach.

- Sol havde trænet rigtig godt, men hun var uheldig at brække tåen, da hun tabte 20 kilo ned over den, og hun fik også corona på et tidspunkt, hvor hun ellers var rigtig godt svømmende. Hun må se, hvor tæt hun kan komme på en semifinale, og ellers handler det om at fokusere på, hvor hun kan forbedre sig før EM i august, hvor hun har større chancer for at gå videre.

- Camille har fået lavet lidt om i planerne. Asian Games, som er større for dem, end VM er, skulle være holdt nu, men er blevet udskudt, og derfor er hun alligevel med ved VM. For hende handler det primært om holdkappen. Hun deltager også i nogle individuelle løb, men jeg forventer ikke, at hun går videre. Jeg håber dog, at de kan lave en god holdkap, siger Bjørn Sørensen.

VM kolliderer i øvrigt med, at Aalborg Svømmeklub fra 23.-26. juni er vært for de danske mesterskaber som led i den såkaldte DM-uge i Aalborg, og derfor tager Helena Rosendahl Bach turen direkte fra Budapest for at være med på sidstedagen af de danske mesterskaber.

- Jeg har aldrig prøvet at svømme DM på hjemmebane, så det ville jeg rigtig gerne være med til, hvis det kunne lade sig gøre. Især nu hvor det jo næsten minder om et OL med alle de sportsgrene, der er samlet. Vi må se, hvor mange kræfter jeg har tilbage til den tid, men lige nu har jeg al min fokus på VM, siger Helena Rosendahl Bach, der skal i bassinet i Budapest første gang på lørdag.