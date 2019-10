Største ligasejr nogensinde: Thy-piger sprudlede i Odense

FODBOLD:Efter store nederlag til både Fortuna Hjørring og Brøndby smagte FC Thy-Thisted Q lørdag atter sejrens sødme i Gjensidige Kvindeligaen. Faktisk hentede Thy-pigerne deres største ligasejr nogensinde med en 7-1 gevinst i Odense.

- Vi startede egentlig ikke ret godt. Men efter 10 minutter begyndte spillet at flyde, og så sad vi totalt på resten af kampen. Vi lykkedes med at spille dybt på deres bagkæde og holdt bolden godt i egne rækker, og så udviste vi stor skarphed, når chancerne skulle omsættes.

- Det var rigtig godt at brænde en god kamp af efter de to nederlag til Fortuna og Brøndby, hvor vi ikke var tilfredse med præstationerne, siger Thy-træner Torben Overgaard.

Sejren var utrolig vigtig i bestræbelserne på for anden sæson i træk at kvalificere sig til medaljeslutspillet. Dog var det en streg i regningen, at Kolding lørdag overraskede med en sejr over Farum.

- Det betyder, at vores kommende opgør mod netop Kolding bliver utrolig vigtig. Vinder vi den, er den næsten hjemme, selvom der stadig vil restere to spillerunder. Så vi håber på, at der vil møde masser af tilskuere frem for at støtte os, siger Torben Overgaard.