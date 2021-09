Støvring-knægt fik drengedrøm opfyldt med Aalborg Håndbold-debut

HÅNDBOLD:Fredag aften fik han sin U19-debut, og lørdag eftermiddag var der så ligadebut til blot 17-årige Nichlas Ludvigsen, der gjorde en fremragende entre på den helt store håndboldscene. Han kom ind midt i første halvleg af udekampen mod det håndboldmæssige fornuftsægteskab Skanderborg Aarhus. På daværende tidspunkt havde Simon Gade ikke haft ret mange redninger, og han havde derfor brug for en puster på bænken, hvilket sendte Nichlas Ludvigsen i aktion.

Han pillede en helt fri afslutning fra Mike Haack, og så var den ligakarriere ellers skudt i gang.

- Jeg var vanvittigt nervøs inden kampen, så en redning hjalp lidt på det hele. Så var jeg ligesom i gang, siger Nichlas Ludvigsen, der hurtigt tog plads på bænken igen, men han kom dog tilbage på banen mod kampens slutning.

- Det var en drengedrøm, som gik i opfyldelse. Nu har jeg gået og trænet med i et stykke tid, så jeg har da håbet på, at jeg kunne komme på banen i en ligakamp, siger Nichlas Ludvigsen, der afløser en skadet Mikael Aggefors.

Nichlas Ludvigsen stammer fra Støvring, men er flyttet til Aalborg for at give sig selv de bedste muligheder for at dygtiggøre sig mellem stængerne. I jagten på at bide sig fast på topplan betyder sådan en oplevelse som lørdagens ligadabut meget.

- Det betyder en masse. Det er jo sådan noget, jeg har gået og arbejdet for nærmest hele livet. Det er en kæmpe drøm at få lov til at være til sådan noget her, siger Nichlas Ludvigsen, der kunne se holdkammeraterne gøre kort proces mod et Skanderborg Aarhus-hold, der kun kunne følge med i kampens første fjerdedel.

Mens Sebastian Barthold stjal showet i Aalborgs venstre side, så var godt med spilletid til Jonas Samuelsson på den anden fløj.

- Det var dejligt at få spillet efter et par kampe, hvor jeg ikke har fået så meget spilletid. Vi fik leveret en overbevisende indsats, og det viser også bare noget om truppens kvalitet, at vi kan lade nogle af de unge få minutter, uden at det kan mærkes på spillet, siger Samuelsson, der kalder forløbet optimalt.

- Det var helt perfekt, at vi fik afgjort kampen relativt hurtigt, så vi kunne skifte lidt spillere, siger han.