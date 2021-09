Stolpe ud kostede førsteplads for Thisted FC: - Det betyder ikke en skid

FODBOLD:Thisted FC kunne have overtaget førstepladsen i landets tredjebedste fodboldrække, hvis de havde vundet lørdagens opgør i Middelfart, men det endte 0-0, og pointtabet sender i stedet thyboerne ned på tredjepladsen. Det græder cheftræner Bo Thomsen tørre tårer over.

- Det betyder ikke en skid. Det, der der betyder noget, er præstationen, og jeg synes, vi leverede fantastisk på en svær udebane, hvor vi de seneste gange har fået store tæsk.

Thisted burde også være gået til pause foran, for de kom til en håndfuld store målchancer i første halvleg. Mikkel Agger ramte stolpen og fik siden også bolden i nettet - for efterfølgende at se linjedommeren hæve flaget for offside.

- Første halvleg var sindssyg god, og selvom vi ikke fik scoret, må jeg igen rose vores angribere for at komme frem til rigtig meget. De kommer altså til at lave mange mål for os fremadrettet, selvom der ikke kom hul på bylden i dag, siger Bo Thomsen.

Cheftræneren var af gode grunde mindre glad for de sidste 45 minutter mod Middelfart.

- De fik bolden mere, og vi blev ikke helt så farlige, men jeg hæfter mig ved, at vi holdt dem væk fra de helt store chancer. Vi præsterede generelt på et højt og solidt niveau, og det kommer til at give os mange point fremadrettet, fastslår Thisteds cheftræner.