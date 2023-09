Stolt Aalborg-træner hylder sit kollektiv efter historisk sejr

Aalborg Håndbold skrev klubhistorie, da nordjyderne onsdag aften åbnede en ny Champions League-sæson med en imponerende 34-31-sejr på udebane over Kielce.

Sejren var Aalborg Håndbolds første over det polske storhold, der i de to seneste sæsoner har været finalister i Champions League. De seks hidtidige indbyrdes opgør er alle faldet ud til polsk fordel.

- Det er en fed følelse at have vundet hernede, må jeg sige. Jeg er lige blevet fortalt, at det kun var ottende gang, at Kielce tabte en hjemmekamp i Champions League, og det fortæller jo en del.

- Jeg er selvfølgelig glad for sejren, men jeg er også rigtig tilfreds med det aftryk, vi efterlod hernede. Vi spillede på et meget højt niveau med et minimum af fejl, selv om jeg godt ved, at der sneg sig nogle ind i anden halvleg, da vi var under maksimalt pres, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Han kunne nok en gang glæde sig over, at det var Aalborg Håndbolds imponerende bredde, der gjorde den store forskel. Lukas Nilsson, Aleks Vlah, Mikkel Hansen og Mads Hoxer bød skiftevis ind med vigtige scoringer, og Aalborg overvandt også, at sidstnævnte fik et direkte rødt kort.

- Det var en gedigen holdindsats. Da Hoxer fik rødt kort, tog Jack (Thurin, red.) flot over, og da han blev skadet, kom Martin (Larsen, red.) ind og gjorde det godt. Jeg er meget tilfreds med, hvordan alle bød ind, og det gør også, at vi tør skifte ud på selv meget vigtige tidspunkter i kampen, siger Stefan Madsen, der regner med, at Jack Thurin slap nådigt, da han i anden halvleg måtte udgå skadet.

- Jack fik et ordentligt riv i fingeren i forbindelse med en scoring, men jeg tror godt, at vi kunne have bragt ham i spil til sidst, hvis det havde været nødvendigt, siger Stefan Madsen.

Med sejren over Kielce viste Aalborg Håndbold allerede i sæsonens første Champions League-kamp, at man kan udfordre de allerbedste i Europa.

- Det er i hvert fald en sejr, der viser, at vi er, hvor vi skal være, og at vi skal turde tro på, at vi kan spille med i toppen. Nu skal vi glæde os over den her sejr i aften, men så skal vi også hurtigt til at rette fokus på, at der lørdag venter en ny svær udekamp i ligaen, siger Stefan Madsen med henvisning til besøget hos Sønderjyske.

Sejren over Kielce kan også være et vigtigt skridt mod at sætte sig på en af de to øverste pladser, der giver direkte adgang til kvartfinalerne. Nummer tre, fire, fem og seks går også videre fra gruppespillet, men skal igennem en knockoutrunde for at sikre sig en plads i kvartfinalerne.

- Sæsonen er jo ung endnu, og selv om det er kedeligt at høre på, er vores mål i første omgang at gå videre, men vi vil selvfølgelig gå efter at samle alle de point op, vi kan, siger Stefan Madsen.

Næste opgave i Champions League for Aalborg Håndbold er på onsdag, hvor nordmakedonske Pelister kommer på besøg i Sparekassen Danmark Arena.