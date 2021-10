Stolthed hos AaB'ere trods pokalnederlag

FODBOLD:Ottendedelsfinalen blev endestationen for AaB i denne sæsons Sydbank Pokalen.

For selv om nordjyderne spillemæssigt fik revancheret sig ovenpå mandagens 2-5-ydmygelse mod Viborg FF, var facit det samme. Efter forlænget spilletid tabte AaB med 1-3 på udebane til FC Midtjylland.

- Det er en bittersød fornemmelse. Vi leverede en super god præstation, og jeg er meget stolt af holdet, for vi konkurrerede på et højt niveau. Det er marginaler, der gør, at det faldt ud til Midtjyllands fordel, konstaterer forsvarsspilleren Mathias Ross.

Det var Louka Prip, der tvang kampen ud i forlænget spilletid, da han i den ordinære tids tillægstid flugtede bolden i nettet.

- Det var rigtig fedt at se den gå i mål der, for vi havde spillet 90 rigtig fine minutter mod det for tiden bedste hold i Danmark. Vi er selvfølgelig skuffede over, at vi tabte til sidst, men det er positivt, at vi fik svaret godt igen efter en skidt præstation i mandags, siger Louka Prip.

Da AaB for tre dage siden blev udstillet mod Viborg, sad Mathias Ross på tribunen med karantæne, men han var tilbage i startopstillingen torsdag.

- Det var en rigtig grim oplevelse i mandags, men vi leverede på et meget højt niveau i dag, og det er det, der skal være referencepunktet for os, siger Mathias Ross, der selv måtte ned og bide i græsset i første halvleg efter en duel med FC Midtjyllands Nicolas Dyhr.

- Det står fint nok til nu. Det kan godt være, jeg skal ind og have et sting, men det er det. Jeg fik en støvleknop på kinden, men det er, hvad der sker, siger Mathias Ross.

Han og holdkammeraterne får dog ikke lang tid at restituere i, for allerede søndag gælder det en superligakamp på udebane mod FC Nordsjælland.

- Vi har vist, at vi kunne nå at blive klar fra mandag til torsdag, så vi kan selvfølgelig også være klar søndag. Nu har vi godt nok spillet 120 minutter, men vi skal bare hjem og rense hovederne i morgen, og så er vi klar til at vinde i Farum på søndag, siger Mathias Ross.

