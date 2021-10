Stolthed hos Jammerbugt efter sejr i nordjysk lokalopgør - Hobro levede ikke op til egne forventninger

FODBOLD:Jammerbugt FC’s weekend begyndte helt perfekt, mens der var noget nær gravkammerstemning hos Hobro IK.

Det var konsekvensen af fredagens nordjyske lokalopgør i Nordicbet Ligaen, hvor Jammerbugt takket være Bardhec Bytyqis sejrsmål 14 minutter før tid tog alle tre point og en 1-0-sejr med hjem fra DS Arena.

- Det er megafedt at vinde et lokalopgør, men jeg er faktisk mere glad for måden, vi gjorde det på. I store perioder af kampen lignede vi et rigtig godt fodboldhold. Vi turde tage initiativ, og det var jo ikke, fordi Marcus (målmand Marcus Bundgaard, red.) havde 20 redninger. Det var en rigtig stærk indsats af et hold, der træner om aftenen, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

I Hobros lejr var der til gengæld skuffelse over slet ikke at kunne følge op på seneste hjemmekamp, hvor Fremad Amager blev slået 5-0.

- Det var små ting, der afgjorde det. De scorede efter et afrettet skud, mens vi kunne have gjort det til en helt anden kamp, hvis vi havde scoret på den friløber, vi havde i første halvleg. Det var en lige kamp, hvor vi ikke kan sige, at vi var bedre end Jammerbugt, men jeg synes heller ikke, at de kan sige, at de var bedre end os, siger Hobro-træner Martin Thomsen, der ikke var tilfreds med sit holds spillemæssige udtryk.

- Vi skal forlange mere af os selv. Der var tegninger til nogle gode ting, men generelt var kvaliteten for dårlig, og vi spillede for langsomt, siger han.

Kampen blev afgjort til Jammerbugts fordel, da Bardhec Bytyqi var først over riposten efter en afslutning fra indskiftede Sead Gavranovic.

- Sead sagde selv, at det var bedst, at han startede ude og så kom ind, for han var ikke i stand til at spille en hel kamp, og det siger jo en hel del, at man på den måde sætter holdet over sig selv, siger Bo Zinck.

Med sejren kravlede Jammerbugt op på syvendepladsen og har nu fem point ned til fredagens modstandere under nedrykningsstregen.

- Nu har vi en klassekamp mod Nykøbing næste lørdag, hvor vi kan spille om at komme op i top-seks. Det er vildt, for det havde jeg godt nok ikke kalkuleret med før sæsonen, siger Bo Zinck.

Anderledes ser det ud for Hobro, der altså stadig hænger fast under nedrykningsstregen, selv om der op til fredagens kamp havde været fremgang at spore i de seneste uger.

- Nu har vi fem point op til Jammerbugt, og det må vi ikke have, når sæsonen er slut, så det var helt sikkert et bump på vejen. Vi bliver nødt til at rejse os, men det er klart, at det her gør ondt, for en hjemmekamp mod Jammerbugt er sådan en, vi skal vinde, siger Martin Thomsen.