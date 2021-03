Stopper fik kaotisk ilddåb: Tidligere AaB-duo er genforenet i Hjørring

FODBOLD:19-årige Thomas Christiansen fik søndag sin første startplads for Vendsyssel, da 1. divisionsholdet tabte til FC Helsingør. Dermed har den tidligere AaB-spiller fået en tidlig entré på mandskabet, som han skiftede til i vinterpausen.

Det blev dog en anderledes oplevelse, da ankeret i forsvarskæden i form af Jakob Hjorth måtte udgå med en skade efter et kvarters spilletid.

- Det er altid specielt at få en midterforsvarer hurtigt skadet i kampen. Det plejer at være midterforsvaret, der spiller en fuld kamp. Så det var specielt og blev lidt hektisk. Men jeg synes, vi havde god fight og arbejdsmoral, som fortjente et bedre resultat. Vi mangler bare den sidste kynisme, siger midtstopperen om opgøret mod nordsjællænderne.

Efter den tidlige skade blev 20-årige Anders Bærtelsen hevet ned i trebackkæden med Thomas Christiansen og Jeppe Svenningsen. Dermed var der et kendt ansigt for startdebutanten.

- Jeg kender Anders fra AaB's talentafdeling og hele vejen op til superligatruppen. Det er fint at have en spiller, man kender, i samme kæde. Han er en af dem, jeg kendte i forvejen, og han var ekstra god til at tage imod mig, da jeg kom til, fortæller Thomas Christiansen.

Den unge forsvarsspiller fik til dels sin første kamp fra start grundet en hårdt ramt Vendsyssel-trup. I forsvarskæden mangler anfører Søren Henriksen fortsat, men Andreas Kaltoft havde karantæne mod FC Helsingør.

Søren Henriksen mangler fortsat på grønsværen i Hjørring. Foto: Lars Pauli

- Man håber altid på at få chancen. Jeg har bare arbejdet så godt, som jeg kunne til træning. Derfra ventede jeg på, at chancen bød sig, og det gjorde den så, siger Christiansen.

Cheftræner Michael Schjønberg var godt tilfreds med den indsats, som forsvarsduoen med baggrund i AaB lagde for dagen.

- Hvis du kigger på AB (Anders Bærtelsen, red.), så gør han det til ug. Tommo (Thomas Christiansen, red.) gør det virkelig godt. Det gør vi næsten alle steder hele vejen rundt. Der er ikke noget at sætte på arbejdsindsatsen, siger træneren.

- De tager over for Jakob Hjorth og leverer en god indsats. Det er jeg stolt af, og jeg er ked af det på drengenes vegne, at de ikke får en belønning, siger Schjønberg.

Han ved endnu ikke, hvor hårdt Jakob Hjorth er ramt.

- Det kan jeg ikke sige noget om endnu. Jeg spurgte ham, om det var lysken, men det var noget i baglåret, siger cheftræneren om skaden.

Med nederlaget har Vendsyssel FF fortsat to point ned til Kolding, der indtager den øverste af de to nedrykningspladser i 1. division.