Stopper i Aalborg Håndbold: Skal snart være cheftræner

HÅNDBOLD:Arnor Atlason har siden 2018 været en succesfuld assistenttræner i Aalborg Håndbold, men om knap et år er det slut.

Islændingen har sat sit underskrift på en aftale med ligaklubben TTH Holstebro, hvor han i sommeren 2023 tiltræder som cheftræner.

Det bekræfter Arnor Atlason overfor Folkebladet Lemvig, der også skriver, at han får vestjydernes nuværende cheftræner, Søren Hansen, som sin assistent.

- Jeg tror bare, at tiden er inde til at søge nye udfordringer og nye omgivelser, og jeg tror, at Holstebro er det helt rigtige sted til det, siger Arnor Atlason til avisen.

Aalborg Håndbold skal dermed på jagt efter en ny assistent til cheftræner Stefan Madsen, der har kontrakt med aalborgenserne frem til sommeren 2025.

Sideløbende med sit assistentarbejde i Aalborg har islændingen de seneste to år også fungeret som dansk U18-landstræner.