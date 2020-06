Stopper på topplan: Nordjysk badmintonduo skal bygge hus

BADMINTON:Den nordjyske stjerneduo i badminton, Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, har besluttet at lægge badmintonketsjeren på hylden.

De to tidligere OL-sølvvindere i damedouble offentliggjorde beslutningen tirsdag morgen i et opslag på Facebook, hvor parret fortalte, at de har købt hus, som de skal nu bruge meget tid på.

- Jer, som kender os, ved, at vi interesserer os for boliger. Vi har tidligere sat lejligheder i stand med henblik på udlejning, men denne gang er det vores eget kommende hjem, vi kaster os ud i at renovere. Et hus i 9000 Aalborg som skal shines op. Vi glæder os til byggerod, fugtig kælder, skæve gulve og masser af murbrokker. Badmintonketsjeren bliver lige nu lagt på hylden, og hvornår den bliver fundet frem igen, vides ikke, skriver parret på Facebook.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen har i den seneste sæson spillet for Vendsyssel Elite Badminton, som de var med til at føre frem til en andenplads i grundspillet, der kvalifcierede holdet til Final Four - som klubben dog nu har meldt afbud til på grund af corona-pandemien.

De to spillere står bag store danske badmintonpræstationer, herunder en sejr i All England i 2018, OL-sølv i 2016 samt flere VM-medaljer af både sølv og bronze. Kamilla Rytter Juhl har desuden vundet VM-guld i mixeddouble med Thomas Laybourn, som også har en fortid i VEB.

- Christinna og Kamilla skabte sammen med Jan Ø. Jørgensen en enorm interesse for VEB, og vores hjemmekampe har aldrig trukket så mange tilskuere, som de gjorde i sæsonen 2019/2020. Vi havde håbet på, at samarbejdet skulle fortsætte i mindst en sæson mere, men vi respekterer selvfølgelig, at Christinna og Kamilla nu ønsker at prioritere anderledes. Vi takker dem for deres indsats i VEB, siger formand Jan R. Jensen.

Han håber til gengæld, at Jan Ø. Jørgensen fortsætter i VEB-trøjen. Der er dog endnu ikke lavet en aftale for næste sæson.