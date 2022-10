Stoppet sportschef får rolle i AaB's transfervindue

Inge André Olsen er ikke helt færdig med AaB og omvendt.

Det er ellers kun godt en måned siden, at klubben meddelte, at den norske sportschef stoppede efter gensidig aftale.

AaB har imidlertid ikke fundet en afløser, og derfor kommer klubben til "at trække på Olsen" og dennes netværk i januars transfervindue.

Det bekræfter direktør Thomas Bælum over for Ekstra Bladet og nedtoner samtidigt nordmandens rolle.

- Jeg vil godt understrege, at han ikke er en del af vores ansættelsesudvalg eller proces, og vil hverken være inde over i forhold til krav til kompetencer, identifikation, udvælgelse eller forhandling, siger Bælum.

Inge André Olsen tiltrådte i AaB i april 2020 efter at have haft et lignende job hos norske Stabæk i ni år.

Efter en skidt start på denne sæson fyrede AaB i midten af september cheftræner Lars Friis og hentede sin tidligere mestertræner Erik Hamrén ind. En uge senere kom beskeden om Inge André Olsens stop.

/ritzau/