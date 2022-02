Stor Aalborg-profil skadet efter EM: Ude af forårets første kamp

AALBORG:Aalborg Håndbold går et forår i møde med tre turneringer og tonsvis af kampe, og kalenderårets første kamp er fredag ude mod TTH Holstebro i den bedste danske håndbold herreliga.

Det er et Aalborg-hold, der har haft syv spillere afsted til EM-slutrunden i januar, hvor træthed hos nogle af spillerne kan vise sig, mens en islandsk verdensstjerne mangler til fredagens kamp.

- Aron Palmarsson er i Island. Han er skadet, så det var en god mulighed for at give ham lidt tid på Island, siger Aalborg Håndbolds træner Stefan Madsen, der samtidig fortæller, at han ikke kender tidsrammen for playmakerens tilbagevenden til håndboldbanen.

Aalborg Håndbold-træneren Stefan Madsen i selskab med de to EM-guldvindere Felix Claar og Lukas Sandell er fortrøstningsfuld forud for første kamp i 2022. Foto: Martin Damgård

Palmarsson var en del af Islands EM-hold, mens de resterende seks EM-spillere var de to nordmænd Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold og de svenske guldvindere Lukas Sandell og Felix Claar. Henrik Møllgaard og René Antonsen repræsenterede Danmark.

- Der kan selvfølgelig være noget træthed hos nogle af de hjemvendte spillere, men det er nærmest kun Bjørnsen og Barthold, der har kørt fuldt på.

- Sandell og Claar var begge ramt af corona under slutrunden og fik dermed noget pause der, Møllgaard ikke spillede så meget, som han plejer, og Antonsen spillede heller ikke så meget. Det ser egentlig meget fornuftigt ud, forklarer Stefan Madsen.

Aalborgenserne indtager herreligaens andenplads med otte point op til GOG på førstepladsen før forårets kampe. De møder fredag TTH, der er placeret fem pladser under Aalborg med ni point færre - dog med en kamp i hånden.

To gange tidligere i sæsonen har de to mandskaber mødt hinanden. En enkelt gang i Santander Cup og den anden gang i ligaen, og begge gange endte det med storsejre på henholdsvis 10 og 9 mål til Aalborg Håndbold.

- Det bliver en helt anden kamp denne gang end de to kampe i efteråret, hvor de blandt andet ikke havde Johan Meklenborg og Frederik Tilsted med, siger cheftræner Stefan Madsen.

- Vi skal sætte tempoet i kampen, svarer han på spørgsmålet om, hvordan de skal gribe kampen an mod TTH.

Aalborg Håndbold har trænet halvanden gang sammen siden EM-slutrunden, og kampen fredag kommer efter en kamppause på en måned for Stefan Madsens tropper. Holdet tabte før pausen to kampe i træk i HTH Herreligaen til først BSH hjemme og GOG ude.

Kampen mod TTH spilles fredag 4. februar 19.00 i Gråkjær Arena i Holstebro.