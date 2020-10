Stor afbrænder ærgrer Prica: - Jeg skulle have scoret

FODBOLD:Tim Prica havde en gylden mulighed for at blive søndagens helt på Aalborg Portland Park.

Syv minutter før tid fik den unge svensker serveret chancen for at afgøre superligakampen mod AGF, men tæt under mål sendte Prica bolden forbi, og så måtte AaB nøjes med 1-1.

- Jeg skulle have scoret, men jeg var lidt for uopmærksom i situationen. Timo (Timothé Nkada, red.) tog et hurtigt indkast, og det var jeg ikke helt forberedt på, men da jeg kunne se, at Kusk (Kasper Kusk, red.) kom i en god situation på baglinjen, sprintede jeg alt, hvad jeg kunne for at komme ind i boksen.

- Jeg nåede ikke ordentligt frem til bolden, men fik alligevel et ok træf på den, men desværre fik jeg den ikke styret inden for rammen, siger Tim Prica.

Her kan du se højdepunkter fra kampen:

Svenskeren kunne efter to spilledages karantæne dog glæde sig over, at kampen ændrede sig til det bedre for AaB, da han, Kasper Kusk og Timothé Nkada blev skiftet ind i forreste kæde.

Det gav også udbytte på måltavlen, da Frederik Børsting fik udlignet den føring, som AGF havde fået via Patrick Mortensens straffesparksscoring.

- I de sidste to uger har jeg spillet i Reserveligaen, og der spilles ikke i det samme tempo, så det var lidt af en omstilling at komme ind til, men jeg synes, at jeg kom godt ind i det og var med i et par gode situationer.

- Alle os tre angribere, der kom ind, var også med i målet. Timo spillede den ind til Kusk, jeg tog et løb i dybden, og Børsting kom så ind og scorede i det rum, jeg havde efterladt. Jeg synes, at vi gjorde det godt og også havde fortjent at vinde kampen, siger Tim Prica.

Fra AaB-cheftræner Jacob Friis var der også roser til indskifterne.

- De første 25 minutter af anden halvleg er den fase af kampen, jeg er mest utilfreds med, for der foregik det for meget på AGF's præmisser, men derefter fik vi god kontrol på det igen og begyndte at skabe chancer.

- Som jeg også har sagt til spillerne, var det dejligt at se, at der kom folk ind, som gjorde en forskel. De var med til at tippe kampen igen, så det var nogle fine indhop, og de fik det jo også kronet med en scoring. Det er fantastisk, at der er den konkurrence om pladserne, siger Jacob Friis.

Foto: Martin Damgård

For Tim Prica var søndagens kamp den første superligaoptræden, siden sommerindkøbet blev præsenteret for et direkte rødt kort i AaB-debuten i sæsonpremieren i Lyngby.

- Det er klart, at det har været frustrerende at begynde sæsonen på den måde. De første par dage sad jeg bare derhjemme og var irriteret over det, men det fik jeg sluppet, og siden har jeg bare gjort mit bedste for at komme i så god form som muligt, så jeg var klar til at spille igen, siger Tim Prica.