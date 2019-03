Stor dramatik, da White Hawks hentede vital sejr

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks er i gang med et godt comeback i DM-kvartfinaleserien mod Esbjerg Energy.

Med en vital 4-3-sejr fredag i Esbjerg har nu udlignet til 2-2 i den samlede stilling, og det betyder, at høgene er tilbage i teten og kan afgøre serien på hjemmebane, hvor en eventuel syvende kamp skal spilles.

Da Frederikshavn i tirsdags reducerede til 1-2 i kvartfinaleserien med en sejr hjemme i Nordjyske Bank Arena måtte det ubestridelige førstevalg i målet Tadeas Galansky udgå med en skade undervejs, men til vendelboernes held var tjekken blevet klar nok til at vogte målet i Esbjerg.

Esbjerg Energy mod Frederikshavn White Hawks I Granly Hockey Arena i Esbjerg. Foto: Henrik Bo

Og Galansky kom på arbejde fra start. Hjemmeholdet sad tungt på begivenhederne i første periode, og efter fire minutter fik Esbjerg den første gode mulighed, da Jesse James Mychan stod fri tæt under mål, men han måtte se Galansky vinde den duel.

Godt midtvejs i første periode kom Frederikshavn for alvor under pres, da en udvisning til Christopher Frederiksen skabte en undertalssituation, men atter var Galansky sit holds redningsmand. Først stod han i vejen, da Brady Austin fik en stor dobbeltchance, og siden afværgede han også et forsøg fra Anders Krogsgaard.

Til gengæld var der langt mellem mulighederne til Frederikshavn White Hawks, men i de døende sekunder af første periode kom den største. Alexander Bumagin måtte dog se sit forsøg blive reddet, som slutsignalet lød, og så kunne de to hold sætte punktum for en målløs første periode.

Anden periode kom Frederikshavn White Hawks til gengæld bedst i gang med, og fem minutter inde i perioden kastede det også et meget vigtigt føringsmål af sig. Alexander Bumagin og Dale Mitchell kombinerede flot, inden sidstnævnte spillede Mads Larsen fri. Backen var kølig og lagde pucken mellem benene på Esbjerg-målmand Mathias Seldrup.

Kampfakta Periodecifre: 0-0, 1-2, 2-1, 0-1 Mål: 0-1 Mads Larsen (24.57), 0-2 Cameron Spiro (28.56), 1-2 Felix Scheel (33.28), 1-3 Alexander Bumagin (40.40), 2-3 Andreas Grundtvig (49.40), 3-3 Marc Hagel (57.48), 3-4 Alexander Bumagin (75.32) Advarsler: Esbjerg 1x2 min, White Hawks 3x2 min. Tilskuere: 4148 Stilling i kampe: 2-2 Vis mere mindre expand_more expand_less

Den scoring gav høgene vinger, og fire minutter senere gav gæsterne størstedelen af publikum i den nybyggede Granly Hockey Arena endnu en mavepuster, da Cameron Spiro udnyttede Christopher Frederiksens forarbejde til at fordoble Frederikshavn White Hawks' føring.

Dermed var alle trumferne spillet over på vendelboernes hænder, men godt 13 minutter inde i anden periode fik Esbjerg fornyet håb, da et længerevarende pres gav pote. Denne gang så Tadeas Galansky ikke helt godt ud, da han blev snydt af Felix Scheels afslutning fra blå linje.

Mod slutningen af perioden satte Galansky sit hold under lidt ekstra pres, da målmanden fik en udvisning for en ulovlig blokering.

Straffen blev afsonet af Christopher Frederiksen, så Galansky i samarbejde med et velfungerede White Hawks-boxplay fik redet stormen af.

I stedet sluttede White Hawks perioden i overtal, da Felix Scheel blev sendt i straffeboksen for en dum tripping på Dale Mitchell, men tiden var for knap til, at Frederikshavn White Hawks kunne nå at slå kapital af udvisningen, inden anden periode var omme.

Scheels udvisning betød dog, at Esbjerg også måtte begynde tredje periode i undertal, og det blev dyrt. Gæsterne fik hurtigt sat spillet op, og så kunne Alexander Bumagin brage en 3-1-scoring ind bag Mathias Seldrup.

Efterfølgende havde gæsterne flere muligheder for at øge føringen yderligere, men midtvejs i tredje periode kom der i stedet fornyet spænding om udfaldet, da Andreas Grundtvig reducerede til 2-3 for Esbjerg.

En udvisning til Frederikshavn White Hawks' Jeppe Holmberg tre minutter før tid blev dog dyr, da en ripost dumpede ned hos Esbjerg-kaptajn Marc Hagel, der kunne udligne til 3-3.

I overtiden havde Esbjerg flere gode muligheder for at vinde kampen, men i stedet var det Alexander Bumagins individuelle kvalitet, der blev afgørende, da russeren afgjorde opgøret til White Hawks' fordel.