Stor forløsning: Hobro kæmper sin blot anden sejr i sæsonen hjem

FODBOLD:Efter en længere landsholdspause blev der igen fløjtet op til kamp i Hobro, da de blå-gule vandt over Hvidovre med 2-1 hjemme og tog sin blot anden sejr i sæsonen.

Første halvleg var foruden de helt store chancer fra begge holdene. Alligevel var det hjemmeholdet, som fik åbnet ballet med en scoring efter blot 10 minutter, da Kasper Høgh på et hjørnespark dukkede frem i mængden og scorede til 1-0 med hovedet.

Det blev dog mere eller mindre halvegens eneste oprigtige skud på mål. Til gengæld var det 45 minutters fysik og intensitet, som dominerede billedet, da begge holdene kom ud til kampen med frisk energi og fight.

Kampfakta Hobro IK - Hvidovre 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Kasper Høgh (11. minut), 2-0 Mathias Nyggard (89. minut), 2-1 Mohamad Al-naser (90+5) Hobros hold (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Skou Jakobsen, Jesper Bøge (Frederik Dietz 77. minut) - Mathias Haarup, Frederik Mortensen, Jacob Tjørnelund, Danny Amankwaa (Oliver Klitten 74. minut) - Kasper Høgh (Mathias Nyggard 58. minut), Justin Shaibu (Abdoul Yoda 74. minut) Advarsler: Tilskuere: 702 VIS MERE

I begyndelsen af anden halvleg var det igen hjemmeholdet som bød en med en god mulighed - igen i forbindelse med et hjørnespark, da Danny Amankwaa får samlet returbolden godt op og ligger den videre til målscorer Kasper Høgh, der skyder forbi målet.

Netop Kasper Høgh humpende kort tid efter fra banen og gik derefter direkte ned i omklædningsrummet, med hvad der lignede en forslået ankel.

Selvom hjemmeholdets hurtige scoring til 1-0 havde været en stor forløsning, så endte målet næsten med at gøre kampen endnu mere nervepirrende, som tiden løb, da man forsøgte sig med at scorer til 2-0, men samtidig var bange for at miste de tre point i sidste ende.

Indskiftet Mathias Nyggard kom også hurtigt i fokus, da han i det 67. minut fik leveret bolden i fødderne foran Hvidovre-målet, men igen lykkedes det ikke hjemmeholdet, at få sendt bolden i nettet.

Samtidig meldte gæsterne sig mere ind i kampen, og fik blot få minutter senere sin første reelle chance i kampen, hvor Hobro-målmand Adrian Kappenberger måtte diske op med en klasse redning, hvilket slet ikke var nødvendigt, da dommerne efterfølgende vinkede for offside. Alligevel fik det pustet ekstra liv i Hvidovre-spillerne.

I kampens døende minutter blev hjemmeholdet presset helt i bund, og Hobro-spillerne brugte det meste af tiden på at skyde bolden væk fra sin egen banehalvdel. Hvidovre-spillerne kom frem til flere gode og store muligheder, men på trods af det var det hjemmeholdet, der fik scoret til 2-0, da indskiftet Mathias Nyggard fik taget revanche og sendt bolden i målet til en forløsende jubelscene på DS Arena.

Gæsterne formåede dog også at få sat et enkelt mål ind i overtiden, men det var uden betydning for hjemmeholdet, der brød ud i stor jubel, da klubben havde kæmpet sig til sæsonens blot anden sejr, som endte 2-1.