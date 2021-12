Stor interesse for Hobro-profiler trods skuffende efterår: Her er planen for transfervinduet

FODBOLD:12 point i 18 kampe betyder, at Hobro holder jul på en af de to nedrykningspladser i 1. division i fodbold (NordicBet Ligaen). Når den gode julestemning alligevel har indfundet sig i fodboldklubben, skyldes det en tro på bedre tider.

- Vi har bevaret roen, og alle i klubben har stået sammen i en svær tid. Senest bevist, da vi fik ryddet banen for sne til den sidste hjemmekamp. Når jeg også tror på, at vi nok skal klare den, så er det også dels fordi, vi har spillet til mere i flere kampe, og dels er der også andre klubber, hvor der ikke hersker den ro, som vi har her i klubben. Det kan godt blive afgørende, siger klubbens tekniske chef, Lars Justesen.

- Vi har en tro på, at hvis vi går ud og gør vores arbejde, som vi skal, så klarer vi os også fri af nedrykning, fastslår han.

Når det er sagt, er den sportsligt ansvarlige i Hobro IK ikke så blåøjet, at han bare læner sig tilbage og nyder vinterpausen.

- Lad os bare slå fast, at efterårets resultater ikke har været gode nok. De sidste seks kampe er et meget godt billede på vores udfordringer. Det er ikke godt nok, at vi kun henter én sejr der, for vi står med en fornemmelse af, at vi med bare lidt marginaler på vores side havde vundet flere, siger Lars Justesen.

- Det gør ondt, at vi kun fik ét point i to kampe mod Jammerbugt. Omvendt kan man sige, at vi har fået 25 procent af vores point mod Hvidovre, så det fortæller også historien om, at vi stort set har været med i alle kampe. Hjemmekampen mod Esbjerg (2-6, red.) var en undtagelse og et lavpunkt, siger Hobro-chefen.

Skal først have noget ud

Han har sammen med cheftræner Martin Thomsen og det øvrige trænerteam evalueret efterårets præstationer og udvikling. Via det arbejde er man kommet frem til en række scenarier for det kommende transfervindue.

- Vi er 25 mand i truppen lige nu. Det er måske lige til den høje side. Det betyder i hvert fald, at vi skal have noget ud, før vi tager noget ind, siger Lars Justesen.

I forhold til at få spillere handlet væk fra Hobro er der flere muligheder i spil. Der er som altid de yderste mandater i truppen, der måske kan se en fordel i at skifte klub i jagten på spilletid. I den modsatte ende af skalaen har Hobro også en række unge spillere, der har vist sig godt frem på det individuelle plan.

- Vi ved, der er interesse for flere af de offensive unge spillere, der har gjort det godt i efteråret. Der kan jo godt komme et bud på en af de spillere, og så må vi se, hvad det ender med. Vi har en klar strategi om, at vi vil være en klub, der udvikler spillere til et højere niveau, og hvis det rigtige tilbud kommer, så må vi se på det, lyder det fra Lars Justesen.

Dietz tiltrækker sig interesse

I den modsatte ende af banen har Hobro til tider været udfordret mere end hvad godt var, men der er en enkelt spiller, der helt naturligt tiltrækker sig opmærksomhed fra andre klubber. Danske såvel som udenlandske.

- Der er ingen tvivl om, at Frederik Dietz er interessant for andre klubber. Han er kun lige fyldt 18, og vi kan mærke, at interessen for ham er blevet endnu større, efter han var afsted med det danske U19-landshold, siger Lars Justesen.

- Det kan godt blive en udenlandsk klub, der kommer i spil, for vi har allerede fået følere fra udlandet. Det kan også være, at vi laver en AC Horsens-model med at sælge ham videre til en dansk klub mod at få en videresalgsklausul med i handlen, siger Lars Justesen, der var hurtig til at få lavet en fem-årig kontraktforlængelse med Frederik Dietz tidligere på efteråret.

- Frederik er en fantastisk historie for os, når vi har meldt ud, at vi gerne vil satse på egne talenter, og Hobro skal være et sted, hvor unge spillere kan få chancen og slå igennem. Han er jo et levende bevis på det, siger Lars Justesen.

Blandt de lidt mere rutinerede spillere er Mathias Haarup, og det store spørgsmål er, om den dygtige back skal videre til januar eller først til sommer, når hans kontrakt løber ud.