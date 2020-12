Stor Jammerbugt-bet: Nederlag koster superligamøde

FODBOLD:Så gik den ikke længere for Jammerbugt FC's bedste fodboldmandskab. Onsdag aften led 2. divisionsholdet det første nederlag i 2020, og det var et dyrebart af slagsen.

På eget græs tabte Bo Zincks mandskab 3-4 til Holstebro, der normalt frister en tilværelse som bundprop i 2. division. Dermed er nordjyderne færdige i Sydbank Pokalen og går glip af en attraktiv 1/8-finale mod Randers FC fra Superligaen.

Alt startede ellers efter bogen for nordjyderne, der kom foran allerede efter 10 minutters spil ved Viktor Ahlmann. Godt blev til endnu bedre i det 33. minut, da Sead Gavranovic øgede til 2-0.

Kort før pausen begik Jammerbugt FC dog straffespark, og det udnyttede Rasmus Strangholt til at reducere.

Anden halvleg var kun lige startet, da Holstebro slog til igen og udlignede ved Andreas Kiilerich, men blot tre minutter senere sørgede Max Møller for en ny Jammerbugt-føring på 3-2.

Gæsterne fra Holstebro var skarpest i slutfasen og fik udlignet ved Lasse Libaek med godt et kvarter tilbage. I det 88. minut blev nedturen for hjemmeholdet komplet, da Anders Iversen scorede sejrsmålet til 4-3 for vestjyderne.