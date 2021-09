Se billederne: Stor nedtur for Mors-Thy i Silkeborg - tabte i sidste sekund

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold er fortsat uden point i denne sæsons HTH Herreliga, da det tirsdag aften blev til et 27-26 på udebane mod Bjerringbro-Silkeborg.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen.

Mors-Thy hang ellers på de forsvarende sølvvindere hele vejen, men i sidste sekund fik den ellers stærkt spillende målmand Rasmus Henriksen fumlet et frikastforsøg fra Jacob Lassen over stregen, så hjemmeholdet alligevel vandt.

Bjerringbro-Silkeborg - Mors-Thy Håndbold 27-26 (17-17) Stillinger undervejs: 4-3, 8-8, 12-12, 15-15, 17-17 (pausestilling), 17-19, 19-20, 21-21, 22-21, 25-24, Topscorer, Bjerringbro-Silkeborg: Jeppe Gade Nielsen og William Bogojevic 5 Mål, Mors-Thy: Lasse Pedersen 5, Bjarke Christensen 5, Emil Hansson 5, Erik Toft 4, Victor Norlyk 2, Tim Sørensen 2, Kasper Lindgren 1, Sander Øverjordet 1 Udvisninger: Bjerringbro-Silkeborg 2, Mors-Thy 3 VIS MERE

I en meget jævnbyrdig første halvleg havde Mors-Thy Håndbold ikke nogen problemer med at score mål.

Gæsterne åbnede med en taktisk spidsfindighed ved i den angrebsmæssige ankomstfase at erstatte målmanden med en ekstra markspiller, men uanset om det var her eller i det etablerede angrebsspil, spillede gæsterne sig konstant til store chancer.

Det samme gjorde sig dog gældende for hjemmeholdet, der også scorede efter behag. Mors-Thy-målmand Rasmus Bech fik svære arbejdsbetingelser i målet og blev kun noteret for to redninger i de godt 20 minutter, han fik på banen.

Afløseren Rasmus Henriksen kom blandt andet ind og reddede et straffekast, men heller ikke han kunne ændre på indtrykket af to hold, der var langt bedre offensivt end defensivt, og derfor var det en meget logisk udgang, at de første 30 minutter endte 17-17.

Stærkest i billedet hos Mors-Thy stod Lasse Pedersen og nytilkomne Emil Hansson, der spillede med stor skarphed offensivt, men til gengæld pådrog sig to udvisninger i den modsatte ende, mens Erik Thorsteinsen Toft særligt i kampens indledning også var godt skydende.

I første halvleg var der på intet tidspunkt mere end ét måls forskel på de to hold, men med en lille håndfuld redninger fra Rasmus Henriksen holdt Mors-Thy Bjerringbro-Silkeborg fra scoringer i de første fem minutter af anden halvleg, og det gav aftenens første tomålsføring, da Kasper Lindgren gjorde det til 19-17 i gæsternes favør.

Noget stort hul fik Mors-Thy dog ikke slået, for i hjemmeholdets mål hævede Johan Sjöstrand også niveauet, så godt 10 minutter inde i anden halvleg kunne Jacob Lassen atter bringe balance i regnskabet ved 20-20.

De gode målmandspræstationer ændrede fuldstændigt kampbilledet, for i modsætning til første halvleg havde begge hold nu gevaldige problemer med at score. Midtvejs i anden halvleg havde de to hold kun scoret fire mål hver siden halvlegens begyndelse.

Så fik Rasmus Henriksen dog hjælp af et af de andre unge Mors-Thy-håb, da bagspilleren Victor Norlyk kom på banen og bidrog med to mål i træk, men til gengæld svigtede et par af de rutinerede.

Med to minutter tilbage ved stillingen 26-25 i Bjerringbro-Silkeborg-favør havde Mors-Thy straffekast, men Bjarke Christensens alt for svage lob sad lige i hænderne på Johan Sjöstrand.

En ny redning fra Rasmus Henriksen gav Mors-Thy endnu en mulighed for at udligne, men Erik Toft brændte i helt fri position. I den modsatte ende var Rasmus Henriksen dog på ny på plads med en stor redning, og så kunne Bjarke Christensen revanchere for sin tidligere afbrænder med en udligning til 26-26.

Alligevel blev det ikke til point. En stor aften for Rasmus Henriksen sluttede på værst mulige måde, da han i sidste sekund fik fumlet Jacob Lassens frikastforsøg over stregen.