Stor nedtur: Fortuna Hjørring slået af bundhold

FODBOLD:Fortuna Hjørring var klare favoritter, da de lørdag eftermiddag var på besøg hos bundholdet Kolding IF i Gjensidige Kvindeligaen i fodbold, men vendelboerne måtte tage slukørede hjem.

Sydjyderne vandt 2-0 på en fremragende anden halvleg, efter at Fortuna i første halvleg havde domineret stort - uden at vise den fornødne skarphed foran kassen.

Kolding brød dødvandet efter knap en times spil, da en dybdebold splittede vendelboernes forsvar ad, og siden fik Sofie Hornemann både tid og plads til at sparke en tværpasning ind i det lange hjørne til 1-0.

Kort efter var Kolding et stolpeskud fra at øge til 2-0, og dommer Anna Kjær Schmidt skal nok være glad for, at afslutningen ikke gik i mål, for hun overså forinden et gigantisk frispark på Fortunas Maria Ficzay, der blev tromlet ned bagfra. Spillet blev heller ikke afbrudt, selvom den rumænske forsvarsspiller lå og tog sig til hovedet i store smerter.

I stedet var Fortuna centimeter fra at udligne til 1-1 efter 66 minutter spil. Kolding-keeperen kunne ikke holde fast i et indlæg, og Florentina Olar var over returbolden, som angiveligt blev sparket væk på selve målstregen. Fortuna-spillerne appellerede højlydt for, at der burde være dømt mål, men tv-billederne afslørede ikke, om bolden havde krydset stregen.

Siden kæmpede Fortuna Hjørring med at få sat spillet sammen og kom ikke til mange flere chancer. I stedet lukkede hjemmeholdet ballet i det 82. minut, da Pernille Sandvig tog chancen fra distancen og på smukkeste vis sendte bolden helt op til spindelsvævet i det fjerneste målhjørne til 2-0.

Med nederlaget forbliver Fortuna Hjørring på tredjepladsen i Gjensidige Kvindeligaen, og FC Thy-ThistedQ kan søndag overhale dem, hvis de får point i hjemmekampen mod Sundby.