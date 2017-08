Stor oplevelse for reserven

GOLF: Der skulle egentlig kun have været to nordjyder med i årets Made in Denmark. Men 12.10 torsdag eftermiddag fik Christian Bæch Christensen fra Himmerland Golf Klub opkaldet om, at han havde en startplads som reserve.

Og det var ikke en hvilken som helst plads. Italienske Roberto Paratore, der tidligere i år vandt European Tour-turneringen i Sverige, var blevet ramt af rygproblemer, og han skulle såmænd spille med sidste års vinder, belgiske Thomas Pieters, og den pt. bedste dansker, Thorbjørn Olesen, i den store tv-bold.

- Det var da en stor oplevelse. Det må jeg sige. Allerede i går havde jeg hørt, at det kunne være den bold, jeg skulle i, så jeg havde lige kunnet forberede mig lidt på det. Men der var da en stor forskel fra at spille her sidste år som ukendt og så lige pludselig at gå med to af de absolutte topnavne, siger han.

- Men de var rigtig søde og snakkede med mig hele vejen igennem. Det er fedt at se, når der står så mange mennesker, men det gør ikke den store forskel på spillet, om der står 60 eller 1000 mennesker og følger med i bolden.

Spillemæssigt endte det i en score på 72 slag - et slag over par.

- Men egentlig kan jeg kun være tilfreds med min score. For da jeg stod på første tee i morges, kunne jeg hverken mærke mine arme eller mine ben af nerver, lyder det med et stille smil fra den 25-årige nordjyde, der normalt spiller på den danske Ecco Tour.

Fredag 8.20 slår han igen ud i den stjernebesatte bold.