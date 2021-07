Stor plads til forbedring hos Vendsyssel: Vi er kun på 50 procent

FODBOLD: Der var skuffelse at spore hos Vendsyssels anfører Mikkel Wohlgemuth, der havde løbet for to mand på Vendsyssels centrale midtbane i 1-1-kampen mod Hobro. Den nyudnævnte anfører har et krystalklart punkt til forbedring hos Vendsyssel FF.

- Vi skal simpelthen blive bedre til at lukke kampene. Det var samme historie mod Esbjerg, hvor vi også kunne have lukket kampen til vores fordel. Hvis vi havde scoret til 2-0 på den store chance, vi havde i begyndelsen af anden halvleg, så havde vi også kørt den her hjem, siger Mikkel Wohlgemuth, der trods alt glæder sig over, at man nu står med to point for to kampe.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at blive meget bedre i løbet af de kommende kampe, så at vi har fået point i de første par kampe er et godt udgangspunkt. Alene det faktum, at vi sidder her og er skuffede over 1-1, er et godt tegn, siger Mikkel Wohlgemuth.

Cheftræner Henrik Pedersen var på den ene side tilfreds med et point, og på den anden ikke helt tilfreds med indsatsen.

- Når jeg ser på kampen som helhed, så er det vel fair nok, at den ender uafgjort. Vi var bedst i første halvleg, og Hobro pressede os tilbage i anden halvleg. Jeg synes særligt, at det var efter dødbolde, at de var i stand til at trykke os ned. Der skal vi blive bedre til at skubbe holdet op, så vi ikke får for stor afstand mellem vores kæder, siger Henrik Pedersen.

Han er ligesom som anfører fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden.

- Lige nu er vi kun på 50 procent i forhold til det fysiske niveau, vi skal nå. Det kan man blandt andet se på antallet af højintensive meter, som vi løber. Vi ligger også lidt lavt på antallet af tilbagelagte kilometer. Det er de ting, som vi skal forbedre for at blive i stand til at spille vores koncept fuldt ud, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel-træneren tror meget stålfast på, at det nok skal lykkes at finde frem til noget meget spændende med Vendsyssel-holdet, som igen og igen understreger langt fra er færdig med at hente spillere ind.

- Vi har et godt fundament at arbejde ud fra, så når vi eksempelvis bliver bedre til at lave de højintensive løb, vil det løfte vores spil. I dag så man, at vi havde bolden meget i første halvleg, men vi manglede de højintensive løb. Vi løb bare rundt og spillede i samme tempo. Når vi får det ændret, skal det nok blive rigtig godt, siger Henrik Pedersen.

I den kommende uge skal Vendsyssel ud i en midtugekamp, når man skal møde serieholdet Strandby-Elling-Nielstrup i pokalen.