Stor profil blev skadet i overlegen Aalborg-sejr: - Selvfølgelig er jeg bekymret

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold gjorde onsdag aften sit for at bevise, at sidste uges skuffende nederlag i sæsonpremieren mod SønderjyskE var en enlig svale, for i sæsonens første hjemmekamp var de forsvarende mestre overlegne i 38-30-sejren over TMS Ringsted.

Med de cifre slap sjællænderne endda nådigt, for det kunne være gået endnu værre, hvis Aalborg Håndbold ikke havde skruet gevaldigt ned for blusset i slutfasen.

- Vi fik styret kampen, som vi gerne ville, og jeg synes, at vi fik vist nogle af de ting, vi gerne vil stå for. Der er stadig ting, der kan forfines i begge ender, og det mudrede måske også billedet lidt med de sidste 10 minutter. Det hæfter jeg mig dog ikke specielt meget ved. Jeg synes, at vi sammen med publikum fik vist, at vi er tilbage, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold slap trods den klare sejr dog ikke fra kampen uden malurt i bægeret.

Holdets største profil Aron Pálmarsson åbnede kampen med tre scoringer, men efter 20 minutter var hans arbejdsdag allerede forbi ufrivilligt tidligt.

- Jeg kunne mærke noget i hoften, så jeg ville ikke tage nogen chancer. I morgen må vi se på, hvad der er galt.

- Jeg er selvfølgelig bekymret, for jeg er ikke læge, og når man så føler smerte og ikke kan spille, bliver man jo bekymret, men jeg ved mere, når jeg har været igennem en ultralydsscanning i morgen, siger Aron Pálmarsson, der ikke trak sig, fordi Aalborg Håndbold allerede på det tidspunkt havde god hånd om kampen.

- Jeg tror heller ikke, jeg kunne have spillet videre, hvis det var en tæt kamp, siger Aron Pálmarsson.

I Aalborg Håndbold håber de selvsagt, at islændingen slipper med skrækken, men selv uden holdets største profil havde nordjyderne ikke problemer med konstant at spille sig til gode chancer i onsdagens kamp.

Det var en kærkommen oprejsning efter sæsonpremieren mod SønderjyskE, hvor holdet lavede alt for mange tekniske fejl.

- Det var rigtigt rart, for det var selvfølgelig det, der fyldte mest hos os efter den første kamp. Vi lavede alt for mange uprovokerede fejl i SønderjyskE, så det var dejligt, at vi fik skåret kraftigt ned på det.

- Jeg synes egentlig, vi står et godt sted på det her tidspunkt af sæsonen. Der er ting at arbejde med i begge ender af banen, men med de her drenge, er jeg fortrøstningsfuld, i forhold til at vi nok skal knokle det, der skal til for at nå vores niveau, siger Stefan Madsen.